Kolega Wilfredo Leona wprost o PlusLidze, niedługo po wygranej z Polską. Co za słowa

Już coraz bliżej są siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. Te rozpoczną się za nieco ponad dwa tygodnie na Filipinach i będą ostatnim turniejem podczas aktualnego sezonu reprezentacyjnego. Udział w zmaganiach weźmie także reprezentacja Bułgarii, czyli jedno z największych zaskoczeń 2025 roku. Gianlorenzo Blengini i jego zawodnicy byli bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów pokonując podczas fazy zasadniczej m.in. Polskę, Słowenię czy Japonię.

Bułgarów na mistrzostwach czeka niezwykle trudne zadanie, bowiem w grupie zmierzą się ze wspomnianą Słowenią, Niemcami, a także z Chile. Mimo udanej pierwszej części sezonu nie będą faworytami do wyjścia z grupy. Wydaję się, że decydująca będzie rywalizacja z kadrą Michała Winiarskiego. Wiele podczas imprezy będzie zależeć od kapitana kadry, a jednocześnie zawodnika Bogdanki LUK Lublin, Aleksa Grozdanova.

Ten w rozmowie z portalem PlusLiga.pl wskazał, że mistrzostwa mogą być trudne dla niektórych z faworytów, w tym dla kadry Nikoli Grbicia. Polacy w przypadku znalezienia się w dalszym etapie rozgrywek będą zmuszeni do walki z Włochami lub Francją. Warunkiem jest oczywiście wygranie odpowiedniej liczby spotkań i awansu dalej.

- Dla niektórych drużyn z grona faworytów trochę trudne jest to, że znalazły się w tej samej połowie turnieju, jak w przypadku Polski, Włoch i Francji. Będzie to więc naprawdę interesująca rywalizacja - mówił.

Grozdanov wprost o PlusLidze, co za słowa

Podczas sezonu reprezentacyjnego przygotowania do kampanii klubowych rozpoczynają zespoły m.in. właśnie PlusLigi. W wielu drużynach doszło do wielu zmian i transferów.

Zdaniem 27-latka jednym z największych zaskoczeń były przenosiny do Norwida Częstochowa Luciano De Cecco. Transfer ten oznacza, że liga wciąż rośnie w siłę, co osobiście bardzo go cieszy.

Jeśli chodzi o zaskoczenia, to na pewno transfer Luciano De Cecco do Częstochowy. Byłem nieco zaskoczony, gdy zobaczyłem tą wiadomość na Instagramie, ale to była taka miła niespodzianka. Moim zdaniem ten transfer oznacza też, że polska liga z roku na rok staje się coraz lepsza i cieszę się, że tak wiele gwiazd siatkówki będzie grało właśnie w Polsce. Poziom rozgrywek z pewnością jeszcze się podnosi

Jego Bogdanka LUK Lublin niespodziewanie sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski w poprzednim sezonie i wystąpi w Lidze Mistrzów. Środkowy zapytany o te rozgrywki odpowiada w niezwykle prosty sposób. Dodał również, że mimo bycia obrońcą tytułu w ligowych zmaganiach nie wiele się zmieni.

- Oczywiście, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to będzie to niesamowite. Zagram w niej po raz drugi lub trzeci w karierze, więc jestem naprawdę zmotywowany i szczęśliwy, że te rozgrywki będą też w tym sezonie w Lublinie. Co do PlusLigi, to jeśli chodzi o poziom rywalizacji uważam, że nic się nie zmieni. Z tego, co mogłem już zobaczyć w zeszłym sezonie w Polsce, wszyscy dają z siebie sto procent w każdym meczu, niezależnie od pozycji w tabeli czy składu - tłumaczył.

Aktualnie zespoły naszej ligi przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Premierowa kolejka odbędzie się 22 października.

Od lewej: Aleks Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki Bartłomiej Wójtowicz/ Reporter East News

Reprezentacja Bułgarii w siatkówce ORHAN CICEK / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP