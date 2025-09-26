Kiedyś wielki idol Fornala, a dziś przyjaciel. Różni ich prawie dekada, są jak bracia

Reprezentacja Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia ma wielu liderów. Czasy, gdy główną twarzą kadry był, choćby Michał Kubiak, odeszły w niepamięć. Biało-Czerwoni nie bez przyczyny nazywani są jednak w mediach społecznościowych "gangiem łysego". Wynika to z faktu, że kapitanem zespołu reprezentacyjnego w maju 2022 roku został oficjalnie Bartosz Kurek.

37-latek na przestrzeni swojej kariery miał wiele różnego rodzaju zakrętów, jeśli chodzi o grę w kadrze. Tym najbardziej powszechnym wydaje się historia sprzed mistrzostw świata w Polsce w 2014 roku. Wówczas Stephane Antiga zdecydował, że nie potrzebuje Kurka w swojej reprezentacji, stawiając na inne nazwiska. Ten wybór ostatecznie przyniósł oczekiwany efekt - Polacy wygrali turniej.

Fornal i Kurek przyjaciółmi. Dwa lata mieszkania razem

Podczas mistrzostw świata w 2018 roku takich problemów już nie było. Kurek stał się jednym z liderem zespołu, który obronił tytuł, a sam siatkarz został wybrany MVP imprezy. Rozpoczęła się oczywiście zmiana pokoleniowa, która nie dotknęła jednak Kurka, który w 2022 roku przejął rolę kapitana. Z każdy kolejnym sezonem coraz mocniejszą pozycję w zespole ma Tomasz Fornal.

Śmiało można powiedzieć, że 28-latek stał się kimś w stylu kapitana bez opaski. Z pewnością pomagać może mu w tym przyjaźń z Kurkiem, którego dekadę temu podziwiał. - Gdy byłem w gimnazjum, to podziwiałem Bartka, jak grał w reprezentacji, w Skrze Bełchatów. Dla niejednego chłopaka to właśnie on był wzorem do naśladowania - powiedział Fornal dla "WP SportoweFakty" po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Dodał, że teraz są dla siebie właściwie jak bracia. - Nasza relacja przypomina układ młodszego ze starszym bratem. Przez dwa sezony razem mieszkaliśmy w pokoju. To były naprawdę wspaniałe dwa lata. Bartek to jedna z największych, o ile nie największa, postaci w historii polskiej siatkówki. Dużo się od niego nauczyłem. Sporo podpowiadał, opowiadał dużo historii o sporcie. Ale to prawda, że świetnie się dogadujemy, dobrze spędza nam się razem czas. Mieliśmy okazję porozmawiać na wiele tematów. Dopytywałem go o wiele rzeczy, kiedy byłem młodszy - dodał Fornal.

Przyjmujący reprezentacji Polski obecnie wspólnie z Kurkiem przebywa na Filipinach, gdzie razem z kolegami z reprezentacji Powalczą o finał mistrzostw świata z Włochami. Występ 28-latka w tym spotkaniu jest niepewny, ale co do obecności Bartosza Kurka w składzie, można być raczej przekonanym, że kapitan zagra. Pierwsza piłka o 12:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Bartosz Kurek, Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Bartosz Kurek jest mentorem w tej reprezentacji. Słowom Krzysztofa Ignaczaka dowiódł na finiszu rozmowy z Interią Artur Barbarowski East News

Bartosz Kurek od ponad dwóch lat jest kapitanem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe