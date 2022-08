Kibice są przerażeni! Drżą przed Polską. "To będzie masakra"

Meksyk zagra z Polską. Kibice są przerażeni

Teraz los skojarzył drużynę z Ameryki Północnej ze Stanami Zjednoczonymi, Bułgarią i Polską . Choć nie jest w tym zestawieniu najniżej notowana (zajmuje w rankingu FIVB 19. miejsce, Bułgaria jest 23.), to i tak perspektywy na awans do kolejnej fazy rywalizacji wydają się być nikłe. Zwłaszcza, że po pierwszym spotkaniu - przeciwko USA, przegranym 0:3 tamtejsi kibice pełni są obaw.

"Napiszę to, zanim mnie zablokują. W każdym kraju i w każdym sporcie jest pewien poziom wymagań. W Meksyku poziom wymagań dla męskiej siatkówki to zero" - komentował na profilu meksykańskiej federacji jeden z fanów. "Gdy nadejdzie Polska - to będzie masakra" - wtórował mu inny.