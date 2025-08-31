Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitalny początek, a potem zwrot akcji. Bolesny koniec MŚ dla polskich siatkarzy

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 pokazała się od bardzo dobrej strony w pierwszej rundzie trwających w Chinach mistrzostw świata, po czym została następnie zatrzymana przez Czechów w potyczce ćwierćfinałowej. Ostatecznym wyzwaniem "Biało-Czerwonych" miało okazać się starcie o piąte miejsce przeciwko Francji - i mimo dobrego początku koniec końców triumfowali tu rywale...

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw światavolleyball worldmateriały prasowe

Podczas gdy seniorska reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn szlifuje formę przed zbliżającymi się mistrzostwami świata na Filipinach, które zostaną zainaugurowane w połowie września, kadra "Biało-Czerwonych" U-21 właśnie zakończyła swe zmagania na młodzieżowym czempionacie w Chinach.

Młodzi siatkarze rozpoczęli tę rywalizację od serii wyśmienitych zwycięstw, pokonując kolejno - podkreślmy, bez straty seta - Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, a ich triumfalny pochód zakończyli dopiero Irańczycy (1:3).

W dalszej fazie MŚ Polska ograła Ukrainę, ale i uległa w ćwierćfinale Czechom, a to oznaczało walkę o miejsca 5-8. Tutaj udało się zatriumfować nad Kubą, a to, czy nasi kadrowicze będą w czołowej piątce najlepszych zespołów globu zależało od współzawodnictwa z Francją, zaplanowanego na wczesny poranek 31 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego.

Włochy - Niemcy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

MŚ w siatkówce U-21: Dobry początek Polaków, a potem wielkie przebudzenie Francji. Porażka "Biało-Czerwonych" na koniec czempionatu

Początkowo potyczka ułożyła się świetnie dla "Biało-Czerwonych" - wygrali oni bowiem pierwszego seta 25:21, ale w miarę upływu czasu to Francuzi zaczęli coraz wyraźniej przejmować inicjatywę.

W drugim secie to oponenci triumfowali 25:19, a potem poszli za ciosem i wygrali 25:23 i 25:21 i to oni mogli cieszyć się z zajęcia nieco wyższej lokaty w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

MŚ w siatkówce U-21. Mistrzami Irańczycy lub Włosi

O godz. 11:00 31 sierpnia zacznie się tymczasem mecz o brąz, w którym Amerykanie zmierzą się z Czechami. Trzy godziny później na placu gry zameldują się Irańczycy i Włosi którzy staną w szranki o złoto.

Zobacz również:

MŚ siatkarek. Katarzyna Wenerska ma nadzieję, że Polki powalczą z Włoszkami
MŚ siatkarek

To mąci radość z awansu Polek. Jasny głos z kadry. "To bardzo martwi"

Damian Gołąb
Damian Gołąb
    Kolorowa piłka siatkarska FIVB z widocznym logo CEV umieszczona na błyszczącej hali sportowej, w tle rozmyte trybuny oraz flagi państwowe.
    Siatkówka (zdj. ilustracyjne)materiały prasowe
    Siatkówka
    Siatkówkamateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja