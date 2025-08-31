Kapitalny początek, a potem zwrot akcji. Bolesny koniec MŚ dla polskich siatkarzy

Podczas gdy seniorska reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn szlifuje formę przed zbliżającymi się mistrzostwami świata na Filipinach, które zostaną zainaugurowane w połowie września, kadra "Biało-Czerwonych" U-21 właśnie zakończyła swe zmagania na młodzieżowym czempionacie w Chinach.

Młodzi siatkarze rozpoczęli tę rywalizację od serii wyśmienitych zwycięstw, pokonując kolejno - podkreślmy, bez straty seta - Portoryko, Koreę Południową, Kanadę i Kazachstan, a ich triumfalny pochód zakończyli dopiero Irańczycy (1:3).

W dalszej fazie MŚ Polska ograła Ukrainę, ale i uległa w ćwierćfinale Czechom, a to oznaczało walkę o miejsca 5-8. Tutaj udało się zatriumfować nad Kubą, a to, czy nasi kadrowicze będą w czołowej piątce najlepszych zespołów globu zależało od współzawodnictwa z Francją, zaplanowanego na wczesny poranek 31 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego.

Włochy - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ w siatkówce U-21: Dobry początek Polaków, a potem wielkie przebudzenie Francji. Porażka "Biało-Czerwonych" na koniec czempionatu

Początkowo potyczka ułożyła się świetnie dla "Biało-Czerwonych" - wygrali oni bowiem pierwszego seta 25:21, ale w miarę upływu czasu to Francuzi zaczęli coraz wyraźniej przejmować inicjatywę.

W drugim secie to oponenci triumfowali 25:19, a potem poszli za ciosem i wygrali 25:23 i 25:21 i to oni mogli cieszyć się z zajęcia nieco wyższej lokaty w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

MŚ w siatkówce U-21. Mistrzami Irańczycy lub Włosi

O godz. 11:00 31 sierpnia zacznie się tymczasem mecz o brąz, w którym Amerykanie zmierzą się z Czechami. Trzy godziny później na placu gry zameldują się Irańczycy i Włosi którzy staną w szranki o złoto.

Siatkówka (zdj. ilustracyjne) materiały prasowe

Siatkówka materiały prasowe