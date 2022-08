Kamil Stoch na meczu siatkarzy. Polski mistrz szalał na trybunach

Mecz z USA to miało być święto siatkówki w katowickim Spodku, wypełnionym po brzegi fanatycznymi kibicami naszej reprezentacji. Choć w teorii niektórzy sugerowali, że może nam nawet opłacać się przegrać z Amerykanami, to nasi zawodnicy zapewniali, że dla nich liczy się tylko wygrana, a wszelkie kalkulacje idą na bok .

Fani nie mieli wątpliwości, że to nie są słowa bez pokrycia i nasi będą walczyć, dlatego od samego początku gorąco dopingowali "Biało-Czerwonych". Wśród kibiców na trybunach pojawił się między innymi trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który w mediach społecznościowych informował, że wybiera się do Spodka, a w trakcie spotkania wyłapały go telewizyjne kamery.