Kamil Semeniuk: "W meczu z Brazylią zagrywka może przesądzić o losach meczu"

Kamil Semeniuk w meczu z USA miał różne momenty. Na początku grał słabiej niż we wcześniejszych spotkaniach i dość szybko został zmieniony. Polski przyjmujący wrócił na boisko w najważniejszym momencie i w tie-breaku popisał się dwoma asami. - Rzeczywiście były dwa asy, ale po każdym z nich był potem błąd w zagrywce. Dobrze, że mogłem wejść na boisko, bo po tej fatalnej grze w pierwszym i drugim secie chodziłem cały czas w kwadracie, żeby z powrotem wejść na boisko. Myślałem o tym, jak poprawić moją grę, by pokazać, na co mnie stać. Fajnie, że trener mi zaufał i pozwolił mi wejść na boisko w piątym secie, co na pewno nie było przecież łatwe. Miałem jednak ciągłe wsparcie kolegów od samego początku. To mnie napędzało - mówił 26-letni przyjmujący.