Kamil Semeniuk: "Brazylia była jak bokser, który podnosił się po ciosach"

Kamil Semeniuk: Brazylia przypominała boksera, który ciągle wstaje i oddaje

Byliśmy ciekawi jak odbiera ten mecz. - Ale to nie był wcale jeden z najbardziej intensywnych meczów jakie grałem w życiu. Oceniam go na 9/10. Będę szczery: bardziej intensywny był ten w Kędzierzynie z Zenitem Kazań , kiedy był słynny tie-break i jeszcze "złoty set" [wówczas siatkarze drużyny Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wywalczyli awans do finału Ligi Mistrzów w 2021 roku, przyp. aut.]. Tutaj przynajmniej kibice byli na hali, wtedy w Kędzierzynie hala była pusta.

Dziennikarze w rozmowie z Semeniukiem przyrównywali Brazylię do pięściarza, który po ciosie ciągle wstaje i cały czas oddaje. - Spodziewaliśmy się zaciętej gry, przecież to był półfinał mistrzostw świata. Żadna drużyna mimo przegranego seta czy znalezienia się w trudnej sytuacji w takim momencie nie poddaje się i walczy do samego końca. Dlatego trzeba było być czujnym... - podkreślał. - Ale rzeczywiście: oni byli jak bokser, który mimo otrzymywanych ciosów podnosił się, cały czas walczył i potrafił oddać! Zdecydowała nasza cierpliwość i to, że jesteśmy drużyną z wielkiej litery. W trudnych momentach zawsze rozmawiamy, cały czas sobie przypominamy sprawy taktyczne, po prostu sobie pomagamy. W kluczowych momentach, kiedy nerwy zaczynają przychodzić, staramy się być spokojnie choć wiadomo, że nie jest to łatwe - opowiadał siatkarz.