Jak problemy zmieniły się w atut. Polscy środkowi w drodze do MVP?

Wybór wcale nie był oczywisty. Świetny sezon ma za sobą doświadczony Karol Kłos , który błysnął dobrą postawą w bloku w Lidze Narodów. Grbić z pewnością liczył też na Norberta Hubera , ale jego z gry wyeliminowała kontuzja. Tymczasem Kochanowski miał za sobą sezon pełen problemów zdrowotnych i rozczarowujących wyników z Asseco Resovią. Bieniek co prawda imponował w PlusLidze mocnymi serwisami, ale trenerzy od lat podkreślają, że w bloku jest zdecydowanie słabszy niż w ofensywie.

Na mistrzostwach świata i Kochanowski, i Bieniek są jednak w świetnej formie. Na mundialu przed czterema laty rywalizowali o miejsce u boku doświadczonego Piotra Nowakowskiego . Dziś stanowią o sile reprezentacji. To ich grę jako atut Polaków wskazuje Gustavo Endres, przed laty znakomity brazylijski środkowy .

Mistrzostwa świata w siatkówce. Bieniek blokuje, Kochanowski atakuje

Ale po spotkaniu z USA stwierdził, że bohaterów było aż 15 - wszyscy zawodnicy i trener. - Mecz z USA był dotąd zdecydowanie najcięższy, pełen wzlotów i upadków. Jesteśmy drużyną kompletną, wprowadzamy jakość do tego, co dzieje się na boisku. Uważam, że jesteśmy w stanie w tym momencie dyktować warunki gry każdej drużynie - podkreśla Kochanowski.

25-letni siatkarz nieco gorzej wypada na razie w bloku, którym zdobył pięć punktów. W tej statystyce nieoczekiwanie bryluje Bieniek. To zawodnik o kapitalnych warunkach fizycznych - ma aż 210 cm wzrostu - do którego przylgnęła jednak łatka ofensywnego środkowego. Czyli takiego, który dobrze atakuje i zagrywa, ale blokuje rzadko.

Polska - Brazylia. Kochanowski i Bieniek kontra Lucas i Flavio

Kochanowski i Bieniek również są jednak mistrzami świata i nie mają się czego obawiać. Przed ośmioma laty do drużyny marzeń turnieju wybrano Kłosa, przed czterema Nowakowskiego. W tym roku ich młodsi koledzy również są kandydatami do tych nagród. Jeśli poprowadzą reprezentację Polski do złotego medalu, mogą nawet powalczyć o statuetkę dla MVP turnieju.