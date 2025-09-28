Historyczny medal polskich siatkarzy. Aleksander Śliwka komentuje: "Rozczarowani"
- Jeśli ktoś jest rozczarowany, że nie jest to finał i złoto, to najbardziej rozczarowani są oni - mówił o swoich kolegach z reprezentacji Polski Aleksander Śliwka po tym, jak biało-czerwoni pokonali Czechów 3:1 i sięgnęli po historyczny, pierwszy brąz mistrzostw świata dla Polski. Jeden z filarów reprezentacji, który na turniej nie pojechał przez kontuzję, nie ma wątpliwości, że jego koledzy na pewno z czasem docenią ten medal.
Siatkarze prowadzeni przed Nikolę Grbicia nie mieli zbyt wiele czasu, aby pozbierać się po porażce z Włochami w półfinale. Mimo tego, że w meczu o brąz mistrzostw świata nie wszystko im wychodziło, to ostatecznie biało-czerwoni ograli Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).
Wywalczenie brązowego krążka na mistrzostwach to historyczne wydarzenie dla polskiej siatkówki, bowiem biało-czerwoni jeszcze nigdy w przeszłości nie mieli okazji wywalczyć tego medalu tego koloru. Część kibiców może czuć niedosyt, ale Aleksander Śliwka nie krył się ze stwierdzeniem, że to jego koledzy z reprezentacji mogą czuć największe rozczarowanie, jednak z czasem powinno zmienić się to w dumę.
Aleksander Śliwka skomentował brąz Polaków na mistrzostwach świata. Powiedział o swoich kolegach
- To kolejny, czwarty z rzędu medal na mistrzostwach świata dla naszej reprezentacji i z pewnością jeśli ktoś jest rozczarowany, że nie jest to finał i złoto, to najbardziej rozczarowani są oni. Najlepiej zdają sobie sprawę z tego, jaki mają potencjał, jakie mają umiejętności i jak mocną drużyną jesteśmy - przekonywał w studiu Polsatu Sport.
Doświadczony reprezentant Polski, który na Filipiny nie mógł jechać przez kontuzję, nie ma wątpliwości, że jeszcze przyjdzie dzień, kiedy brązowy medal stanie się o wiele bardziej wartościowy dla jego kolegów.
O zwycięstwie na tym najwyższym poziomie decydują detale. Nie udało się tego zrobić wczoraj, ale dzisiaj już mamy te medale i myślę, że z każdym kolejnym dniem chłopaki dużo bardziej docenią, spoglądając na ten brąz, jak dobrze przepracowali to lato
Zdecydowanie więcej na temat wywalczonego krążka miał do powiedzenia Nikola Grbić. Już w krótkim, pomeczowym wywiadzie przypomniał on fanom i krytykom, że biało-czerwoni kontynuują serię zdobywania medalu na każdej imprezie za jego kadencji.