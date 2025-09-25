Gwiazdor Włoch bije na alarm przed starciem z Polakami. Słowa poszły w świat

Po triumfie w tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów jasnym było, że Polacy udadzą się na Filipiny jako jeden z głównych faworytów do wywalczenia złotego medalu mistrzostw świata.

O możliwość walki o złoty medal MŚ Polacy powalczą natomiast z Włochami. Będzie to więc starcie dwóch czołowych ekip rankingu FIVB, a także możliwość rewanżu po obu stronach siatki - dla Polaków za ubiegły finał MŚ, natomiast dla Włochów za tegoroczny finał VNL. Z pewnością będzie to starcie na najwyższym poziomie, o czym przekonany jest jeden z gwiazdorów Włoch - Yuri Romano.

Obrońca tytułu dosadnie przed meczem z Polakami. "Dobrze sobie z nami radzą"

Tuż po awansie Polaków Yuri Romano zapytany został o swoje predykcje względem zbliżającego się starcia półfinałowego tegorocznych MŚ. Obrońca tytułu nie zamierzał w żaden sposób deprecjonować osiągnięć "Biało-czerwonych", przyznając, że są oni w naprawdę ponadprzeciętnej formie.

"Polska radzi sobie wybitnie. To ostatnio świetny klasyk. Myślę, że dobrze sobie z nami radzą; ostatnio pewnie wygrali kilka razy z rzędu, więc to będzie dobry mecz. Potem zobaczymy" - mówił Yuri Romano cytowany przez portal "oasport.it".

Zawodnik ten jak nikt inny zdaje sobie sprawę z potęgi podopiecznych Nikoli Grbicia. Był on bowiem członkiem reprezentacji Włoch, która mierzyła się z Polakami w finale MŚ z 2022 roku, a także musiał przełknąć gorycz porażki z "Biało-czerwonymi" w finałowych starciach ME 2023 oraz LVN 2025. Teraz ponownie stanie on w szranki z Polakami, choć w jego słowach można wyczuć nutę niepewności, w związku na historię ostatnich spotkań między tymi nacjami. Podziela on tym samym narrację niektórych dziennikarzy ze swojego kraju, którzy patrzą na mecz Polska - Włochy jak na przedwczesny finał całej imprezy.

