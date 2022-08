Gwiazdor reprezentacji USA wbija szpilę Polakom. "Pomagał wam sędzia"

Po spotkaniu głos zabrał trener polskiej kadry . Jest zadowolony z wygranej, ale dostrzega elementy do poprawy. "Nie potrafiliśmy dobrze wystawiać piłek do naszych atakujących tak, aby ci kończyli akcje. Nie chcę powiedzieć, że gdybyśmy to poprawili, to na pewno wygralibyśmy łatwo, ale musimy na przyszłość uważać na takie szczegóły. Wszystkie one składają się na jedną całość" - ocenił Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.