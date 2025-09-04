Od początku sezonu reprezentacyjnego Nikola Grbić ma sporo problemów, bowiem nie mógł od razu skorzystać ze wszystkich swoich gwiazd, a także nie brakowało urazów, które pojawiły się już podczas zmagań Ligi Narodów, jak chociażby kontuzja Aleksandra Śliwki.

Ze sporym opóźnieniem do składu dołączył również Norbert Huber, który najpierw miał problemy z okiem, a później przeszedł operację nosa. Obecnie siatkarz zdaje sobie sprawę z tego, że wejście w rytm meczowy zajmie mu trochę czasu, ale w rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że jeszcze przed kilkoma tygodniami kompletnie nie czuł się na siłach, aby reprezentować barwy narodowe.

Gwiazdor Grbicia nie chciał grać w reprezentacji. Bolesne wyznanie tuż przed MŚ

Huber ujawnił, że tuż po zakończeniu ostatniego sezonu ligowej, czuł się przemęczony pracą - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Doszło więc do sytuacji, w której nie wyobrażał sobie powołania na mecze kadry.

- Pod koniec sezonu ligowego i na początku sezonu kadrowego nie chciałem grać w kadrze. Stałem przed lustrem i mówiłem, że nie chcę grać w reprezentacji. Nie byłem na tamten moment gotowy i nie czułem się dobrze - wyznał środkowy biało-czerwonych.

Siatkarz błyskawicznie odbył rozmowę z Nikolą Grbiciem, który pierwotnie nie widział szans na zabieg Hubera w planowanym przez niego terminie. Selekcjoner widział go bowiem jako "pewniaka" w kadrze. Dopiero zapewnienie, że nie zaburzy to jego przygotowań do mistrzostw świata, Grbić wydał zgodę.

- Myślę, że wielu ludzi nie widzi wielu rzeczy. Widzimy sportowców jako takie ładne "cukiereczki", które z wierzchu wyglądają super. Często jednak te osoby na co dzień mierzą się z różnymi problemami. Niekiedy dochodzisz do momentu, w którym twoje zdrowie - czy fizyczne, czy psychiczne - jest dla ciebie ważniejsze niż jakiekolwiek tytuły i splendor - tłumaczył.

Ostatecznie, jak zapewnia sam Huber, odpoczynek pozwolił mu zapomnieć o pracy i o ile Memoriał Huberta Jerzego Wagnera nie poszedł po jego myśli, to na Filipiny wybiera się z pozytywnym nastawieniem, aby pomagać drużynie nie tylko na boisku, ale też w szatni.

Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczną się 12 września i potrwają do niedzieli 28 września. Polacy na start, w fazie grupowej walczyć będą z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) i Holandią (17 września). Relacje tekstowe prowadzone będą na portalu interia.pl.

