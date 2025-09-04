Gwiazdor nie chciał grać w reprezentacji Grbicia. Szokujące wyznanie
Siatkarze Nikoli Grbicia powoli mogą skupiać się już na mistrzostwach świata, które startują za kilka dni. Trapiona kontuzjami kadra Nikoli Grbicia ma jeszcze nad czym pracować, aby scalić zespół przed najważniejszą imprezą tego roku. Jeden z powracających do kadry zawodników, Norbert Hubert postanowił jednak zszokować swoim wyznaniem w rozmowie z "TVP Sport".
Od początku sezonu reprezentacyjnego Nikola Grbić ma sporo problemów, bowiem nie mógł od razu skorzystać ze wszystkich swoich gwiazd, a także nie brakowało urazów, które pojawiły się już podczas zmagań Ligi Narodów, jak chociażby kontuzja Aleksandra Śliwki.
Ze sporym opóźnieniem do składu dołączył również Norbert Huber, który najpierw miał problemy z okiem, a później przeszedł operację nosa. Obecnie siatkarz zdaje sobie sprawę z tego, że wejście w rytm meczowy zajmie mu trochę czasu, ale w rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że jeszcze przed kilkoma tygodniami kompletnie nie czuł się na siłach, aby reprezentować barwy narodowe.
Huber ujawnił, że tuż po zakończeniu ostatniego sezonu ligowej, czuł się przemęczony pracą - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Doszło więc do sytuacji, w której nie wyobrażał sobie powołania na mecze kadry.
- Pod koniec sezonu ligowego i na początku sezonu kadrowego nie chciałem grać w kadrze. Stałem przed lustrem i mówiłem, że nie chcę grać w reprezentacji. Nie byłem na tamten moment gotowy i nie czułem się dobrze - wyznał środkowy biało-czerwonych.
Siatkarz błyskawicznie odbył rozmowę z Nikolą Grbiciem, który pierwotnie nie widział szans na zabieg Hubera w planowanym przez niego terminie. Selekcjoner widział go bowiem jako "pewniaka" w kadrze. Dopiero zapewnienie, że nie zaburzy to jego przygotowań do mistrzostw świata, Grbić wydał zgodę.
- Myślę, że wielu ludzi nie widzi wielu rzeczy. Widzimy sportowców jako takie ładne "cukiereczki", które z wierzchu wyglądają super. Często jednak te osoby na co dzień mierzą się z różnymi problemami. Niekiedy dochodzisz do momentu, w którym twoje zdrowie - czy fizyczne, czy psychiczne - jest dla ciebie ważniejsze niż jakiekolwiek tytuły i splendor - tłumaczył.
Ostatecznie, jak zapewnia sam Huber, odpoczynek pozwolił mu zapomnieć o pracy i o ile Memoriał Huberta Jerzego Wagnera nie poszedł po jego myśli, to na Filipiny wybiera się z pozytywnym nastawieniem, aby pomagać drużynie nie tylko na boisku, ale też w szatni.
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczną się 12 września i potrwają do niedzieli 28 września. Polacy na start, w fazie grupowej walczyć będą z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) i Holandią (17 września). Relacje tekstowe prowadzone będą na portalu interia.pl.