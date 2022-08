Gwiazda wróciła z emerytury. Zraniona potęga zaskoczy na mistrzostwach?

Brazylijscy siatkarze na wszystkich mistrzostwach świata w XXI wieku docierali do finału. Mimo to srebrni medaliści sprzed czterech lat tym razem nie są wymieniani w gronie ścisłych faworytów, a przed turniejem prosili o pomoc atakującego, który wraca z reprezentacyjnej emerytury - Jesteśmy w momencie przejściowym, ale przyjechaliśmy walczyć o tytuł - przekonuje trener Brazylii Renan Dal Zotto. Dziś jego zespół w meczu otwarcia mundialu zmierzy się z Kubą. Pierwszy gwizdek o godz. 11, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.