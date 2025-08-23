Gwiazda skreślona z kadry, Grbić już wie. Jedna niewiadoma w składzie mistrzów olimpijskich

Zdecydowanie nie tak pierwszą część sezonu kadrowego wyobrażała sobie reprezentacja Francji. Zespół prowadzony przez Andreę Gianiego dobrze spisał się w fazie zasadniczej Ligi Narodów, gdzie pokonał m.in. Polskę i pewnie awansował do turnieju finałowego z wysokiego, trzeciego miejsca.

W ćwierćfinale zmagań w chińskim Ningbo przyszło im się zmierzyć z teoretycznie słabszą Słowenią, lecz niespodziewanie polegli swoim rywalom 1:3 i zakończyli swój udział w rywalizacji na zaledwie 1/4 finału.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dwukrotni mistrzowie olimpijscy nastawiają się, podobnie, jak inne zespoły na docelową imprezę tego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Na niecałe trzy tygodnie przed startem zmagań na Filipinach szkoleniowiec drużyny, Andrea Giani zdecydował się na ogłoszenie kadry na ten turniej.

W składzie znalazło się 15 graczy, a z usług jednego z nich trener zrezygnuję na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji. Wiele będzie zależeć od sytuacji zdrowotnej jego zawodników, bowiem dwóch z nich ma aktualnie problemy.

Giani ogłosił skład Francji, jest jedna niewiadoma

Drugi natomiast kilka dni temu podczas treningu nabawił się lekkiej kontuzji i ma niebawem wrócić do grania. W składzie zabrakło za to m.in. Kevina Tillie, który od lat znajdował się w kadrze na najważniejsze turnieje.

Skład reprezentacji Francji na MŚ:

Rozgrywający: Antoine Brizard, Benjamin Toniutti

Atakujący: Jean Patry, Théo Faure

Środkowi: Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy, François Huetz

Przyjmujący: Earvin Ngapeth, Trévor Clévenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Timothée Carle

Libero: Jenia Grebennikov - Benjamin Diez

W swojej grupie zmierzą się z Argentyną, Finlandią i Koreą Południową. Z "Biało-Czerwonymi" mogą się spotkać dopiero w ewentualnym półfinale.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Andrea Giani (po prawej) volleyballworld.com materiały prasowe

Andrea Giani i Jenia Grebennikov Natalia Kolesnikova AFP

Kevin Tillie (z numerem 7) w reprezentacji Francji HERVIO JEAN-MARIE /KMSP AFP