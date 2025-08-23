Gwiazda skreślona z kadry, Grbić już wie. Jedna niewiadoma w składzie mistrzów olimpijskich
Wielkimi krokami nadchodzą siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. W walce o złoty medal liczyć się będzie kilka czołowych drużyn, w tym także reprezentacja Francji, dwukrotni mistrzowie olimpijscy. Na niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem imprezy Andrea Giani ogłosił skład drużyny na ten turniej. Informacje te są ważne dla Nikoli Grbicia, gdyż Francuzi mogą być przeciwnikami "Biało-Czerwonych" w półfinale.
Zdecydowanie nie tak pierwszą część sezonu kadrowego wyobrażała sobie reprezentacja Francji. Zespół prowadzony przez Andreę Gianiego dobrze spisał się w fazie zasadniczej Ligi Narodów, gdzie pokonał m.in. Polskę i pewnie awansował do turnieju finałowego z wysokiego, trzeciego miejsca.
W ćwierćfinale zmagań w chińskim Ningbo przyszło im się zmierzyć z teoretycznie słabszą Słowenią, lecz niespodziewanie polegli swoim rywalom 1:3 i zakończyli swój udział w rywalizacji na zaledwie 1/4 finału.
Nie ulega jednak wątpliwości, że dwukrotni mistrzowie olimpijscy nastawiają się, podobnie, jak inne zespoły na docelową imprezę tego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Na niecałe trzy tygodnie przed startem zmagań na Filipinach szkoleniowiec drużyny, Andrea Giani zdecydował się na ogłoszenie kadry na ten turniej.
W składzie znalazło się 15 graczy, a z usług jednego z nich trener zrezygnuję na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji. Wiele będzie zależeć od sytuacji zdrowotnej jego zawodników, bowiem dwóch z nich ma aktualnie problemy.
Giani ogłosił skład Francji, jest jedna niewiadoma
Wśród 15 wyróżnionych nazwisk znalazł się Earvin Ngapeth oraz Yacine Louati. Pierwszy z wymienionych od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana, lecz według informacji przekazanych przez Jakuba Balcerzaka wkrótce będzie w 100 procentach gotowy do trenowania z drużyną.
Drugi natomiast kilka dni temu podczas treningu nabawił się lekkiej kontuzji i ma niebawem wrócić do grania. W składzie zabrakło za to m.in. Kevina Tillie, który od lat znajdował się w kadrze na najważniejsze turnieje.
Skład reprezentacji Francji na MŚ:
Rozgrywający: Antoine Brizard, Benjamin Toniutti
Atakujący: Jean Patry, Théo Faure
Środkowi: Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy, François Huetz
Przyjmujący: Earvin Ngapeth, Trévor Clévenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Timothée Carle
Libero: Jenia Grebennikov - Benjamin Diez
W swojej grupie zmierzą się z Argentyną, Finlandią i Koreą Południową. Z "Biało-Czerwonymi" mogą się spotkać dopiero w ewentualnym półfinale.