Artur Gac, Interia: Nie sposób odmówić wam w meczu z Włochami walki i zwłaszcza w pierwszych fragmentach każdego z setów toczyliście bitwę jak równy z równym. Jednak w końcu przychodziły newralgiczne momenty, gdy partie zaczynały wam uciekać.

Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski: - No tak, każdy z setów raczej rozpoczynaliśmy dobrze. Mieliśmy przewagę i wydawało się, że będziemy je kontrolować, natomiast Włosi przede wszystkim swoją świetną postawą doganiali nas, po czym nas przeganiali. Niestety przegrywaliśmy te sety na styku. Na pewno jest to bardzo bolesne, bo inaczej sobie wyobrażaliśmy ten półfinał, natomiast nauczony życiem wiem, że sport uczy pokory i szybko potrafi wypunktować. A dzisiaj Włosi nas wypunktowali, pokazując nasze braki. Szkoda, że tak się to potoczyło, bo chcieliśmy dać nam i wszystkim tutaj wam, kibicom w Polsce jak najwięcej radości. Niestety dzisiaj to nie wyszło.

Czy nagła sytuacja z absencją Bartosza Kurka w jakiś sposób wpłynęła na morale zespołu i trochę wam odjęła animuszu?

- Bartek jest wielką osobą, kapitanem drużyny, świetnym siatkarzem i świetnym człowiekiem. Oczywiście był z nami i wspierał naszą drużynę mentalnie, ale jeżeli taka osoba wypada i nie może pomóc fizycznie i sportowo, to zawsze jest ciężej. Natomiast chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać dla niego, dla nas samych. Kewin też jest świetnym zawodnikiem, więc też wiedzieliśmy, że mamy zmiennika, który może dać dużo jakości. Jednak po prostu dzisiaj Włosi byli lepsi i to boli, że po prostu nie udało nam się ich przełamać w którymś momencie. Bo może gdybyśmy seta wygrali, to wtedy ten mecz inaczej by się mógł dalej toczyć. Natomiast przegraliśmy 0:3. Zabrakło troszkę cierpliwości, chłodnej głowy, generalnie wszystkiego po trochu. Ale też na pewno Włosi swoją postawą przede wszystkim w obronie, broniąc naprawdę spektakularne piłki, w jakimś stopniu podcinali nam skrzydła. My staraliśmy się cały czas wracać do dobrej gry i pokazywały to początku setów, natomiast ostatecznie Włosi byli o kilka piłek lepsi i wynik pokazuje, że zasłużyli na to, aby być po tym meczu w finale.

Czy myślisz, że będziecie w stanie teraz znaleźć w sobie dostateczną motywację, gdy trzeba szybciutko wyczyścić i przestawić myślenie, uznając, że brązowy medal to ciągle duży sukces?

- Oczywiście liczyliśmy, że wygramy, ale jest inaczej i w tej sytuacji musimy zrobić wszystko, żeby ten turniej skończyć udanie. Czesi pokazali na tych mistrzostwach, że grają fajną siatkówkę. Przeszli przez swoją ścieżkę w dobrym stylu i przekonującą, więc to nie będzie łatwy mecz. Jednak tyle pracy włożyliśmy w to, żeby zrobić tu coś fajnego, że bardzo ciężkie do zaakceptowania byłoby, gdybyśmy zakończyli ten turniej bez medali. Więc zrobimy wszystko, żeby zakończyć go happy endem. A jeśli to zrobimy, to jestem przekonany, że wynik będzie dobry. A tym samym, abyśmy dali kibicom troszkę radości, bo myślę, że po tym meczu na pewno wszyscy w naszym kraju jesteśmy smutni.

Zatem wysyłasz automatycznie jasny sygnał, że ewentualnie wywalczony brązowy medal przyjmiecie z radością?

- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy z powodu brązowego medalu mieli płakać. Jeżeli zdobędziemy brązowy medal, to każdy będzie szczęśliwy, że wygrał ostatni mecz. Oczywiście przed turniejem chcieliśmy zdobyć złoto, natomiast każdy medal jest sukcesem. Ja uważam, że jeżeli ten brązowy medal zdobędziemy, to na pewno będziemy mogli być dumni z wykonanej pracy. Oczywiście z delikatnym niedosytem.

Zawsze bardzo analitycznie spoglądasz na swoją grę i dyspozycję. Przeciwko Włochom masz za sobą nieźle wykonaną robotę, czy chciałeś lepiej?

- Jak się przegrywa, to zawsze chce się lepiej. Przez pryzmat wyniku na pewno uważam, że kilka rzeczy można było zrobić lepiej. Starałem się robić swoją robotę, jak najlepiej tylko mogę. Były momenty, w których to wychodziło dobrze, były momenty, w których to wychodziło gorzej. Robiłem wszystko, żeby pomóc drużynie. Ciężko jest mi ocenić tak jednoznacznie po tym meczu.

Widziałem, że szukasz tych opcji. Widać było, że Kewin na początku potrzebuje iluś piłek, żeby dopiero złapać rytm. Na przyjęciu były zmiany, które wykluczały opcję w ataku. Więc musiałeś też reagować tu i teraz.

- No tak, dokładnie, tak było. Tak jak wspomniałem, Włosi grali świetnie w obronie i to też na pewno stwarzało problemy. Potem trzeba było bardziej analizować, co tu zrobić, bo rywale naprawdę w obronie zrobili świetną pracę. Starałem się jak najlepiej dawać te piłki kolegom, żeby mieli jak największy komfort. Trzeba chłopaków też zapytać, jak oni to oceniają oraz trenera.

Rozmawiał Artur Gac, Manila

