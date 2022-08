Grbić przestrzegł siatkarzy. “Nie chcę, by ktokolwiek tak myślał”

Jeśli ten występ miał dać odpowiedź na to, jak reprezentacja Polski będzie wyglądać na mistrzostwach świata, wyniki pozwalają na wyciąganie pozytywnych wniosków. “Biało-czerwoni" wygrali wszystkie mecze 3:0 , pokonując drużyny, z których każda to ich potencjalny przeciwnik w ćwierćfinale mundialu.

- Uważam, że na tym turnieju dostaliśmy dobrą informację zwrotną. Wiemy, co robimy dobrze, w czym cały czas się poprawiamy. Od czasu do czasu zdarzały nam się chwile zamroczenia w niektórych elementach . Musimy być bardziej skupieni. Na przykład w meczu z Serbią mieliśmy problemy z przejściami. Nawet kiedy dotykaliśmy piłki, nie zawsze byliśmy w stanie dokładnie ją dograć. Musimy nad tym popracować - podkreśla Grbić.

- Mam nadzieję, że uda nam się poprawić wszystkie elementy, tak, by wszystkie działały dobrze w jednym spotkaniu. Ale, jak powtarzam, nadal się przygotowujemy, staramy wypracować najlepszą możliwą formę. Powiedziałem mojemu zespołowi, że mam nadzieję, że forma na mistrzostwa nie przyszła zbyt szybko. Nie chcę, by ktokolwiek myślał, że skończyliśmy, wszystko gotowe. Wciąż zostaje tydzień do mistrzostw świata, a najważniejsze mecze przyjdą w ostatniej fazie turnieju - zaznacza selekcjoner “biało-czerwonych.