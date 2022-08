Grbić prosto z mostu o siatkarzu. Taka deklaracja tuż po meczu z USA!

Choć siatkarska reprezentacja Polski w świetnym stylu pokonała Amerykanów, nie wszyscy zawodnicy mogli zaliczyć ten mecz do najbardziej udanych. W czasie spotkania Nikola Grbić zmienił Aleksandra Śliwkę, który popełnił kilka błędów w przyjęciu. Po ostatnim gwizdku zdecydowanie chwalił jednak swojego siatkarza. - Jest ekstremalnie ważnym zawodnikiem dla naszej drużyny. Tego nie widać w liczbach, ale to on jest tym, który “łączy kropki” - zaznacza trener polskiej kadry.