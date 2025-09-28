Grbić podjął decyzję, znamy skład na mecz z Czechami. Kluczowe spotkanie

Po znakomitej fazie grupowej, 1/8 finału i ćwierćfinale siatkarze reprezentacji Polski musieli uznać wyższość rywali. W półfinale, nazywanym "małym finałem" lepsi okazali się obrońcy tytułu, Włosi. Spotkanie to nie było łatwe dla naszej drużyny, szczególnie ze względów niespodziewanego urazu Bartosza Kurka.

W dodatku z problemami zdrowotnymi zmagał się Tomasz Fornal. Z tego względu szkoleniowiec kadry, Nikola Grbić zdecydował się na zmiany w składzie, bowiem na pozycji atakującego pojawił się Kewin Sasak. Na przyjęciu rywalizację rozpoczął duet Wilfredo Leon - Kamil Semeniuk.

Porażka oznaczała jedno, w niedzielę, ostatni dzień turnieju i całego sezonu reprezentacyjnego Polacy zmierzą się z Czechami o brązowy medal mistrzostw. Na kilka chwil przed rozpoczęciem meczu pod znakiem zapytania stała sytuacja wspomnianych już zawodników, Bartosza Kurka i Tomasza Fornala.

Nikola Grbić podjął decyzję, to już pewne

Z czasem wszystko się wyjaśniło. Mecz z Czechami nasza drużyna rozpocznie w takim samym składzie, jak z Włochami. Od pierwszego gwizdka grać będą więc: Marcin Komenda, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Norbert Huber, Jakub Kochanowski i na libero Jakub Popiwczak.

Spotkanie rozpocznie się już o 8:30 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

