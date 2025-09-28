Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grbić podjął decyzję, znamy skład na mecz z Czechami. Kluczowe spotkanie

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już za kilka minut rozpocznie się kluczowy, decydujący o miejscu na mistrzostwach świata mecz polskich siatkarzy. W spotkaniu o brązowy medal rywalem będzie rewelacja turnieju, Czesi. Tuż przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy skład, w jakim rozpocznie drużyna Nikoli Grbicia. Serb postanowił nie dokonywać żadnych zmian względem półfinału.

Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Po znakomitej fazie grupowej, 1/8 finału i ćwierćfinale siatkarze reprezentacji Polski musieli uznać wyższość rywali. W półfinale, nazywanym "małym finałem" lepsi okazali się obrońcy tytułu, Włosi. Spotkanie to nie było łatwe dla naszej drużyny, szczególnie ze względów niespodziewanego urazu Bartosza Kurka.

W dodatku z problemami zdrowotnymi zmagał się Tomasz Fornal. Z tego względu szkoleniowiec kadry, Nikola Grbić zdecydował się na zmiany w składzie, bowiem na pozycji atakującego pojawił się Kewin Sasak. Na przyjęciu rywalizację rozpoczął duet Wilfredo Leon - Kamil Semeniuk.

    Porażka oznaczała jedno, w niedzielę, ostatni dzień turnieju i całego sezonu reprezentacyjnego Polacy zmierzą się z Czechami o brązowy medal mistrzostw. Na kilka chwil przed rozpoczęciem meczu pod znakiem zapytania stała sytuacja wspomnianych już zawodników, Bartosza Kurka i Tomasza Fornala.

    Nikola Grbić podjął decyzję, to już pewne

    Z czasem wszystko się wyjaśniło. Mecz z Czechami nasza drużyna rozpocznie w takim samym składzie, jak z Włochami. Od pierwszego gwizdka grać będą więc: Marcin Komenda, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Norbert Huber, Jakub Kochanowski i na libero Jakub Popiwczak.

    Tomasz Fornal: Zagraliśmy słaby mecz, tak też się czasem w sporcie zdarza. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Trener reprezentacji Polski w siatkówce ubrany w oficjalną koszulkę z logotypami sponsorów na ramieniu ma zarzucony czarny plecak, w tle rozmyta hala sportowa z kibicami.
    Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
    Grupa siatkarzy podczas żywiołowej dyskusji na boisku, trzech zawodników w zielonych strojach oraz jeden zawodnik w czerwonym stroju, który wydaje się być w centrum uwagi i prowadzić gestykulującą wymianę zdań z innymi.
    Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe
    Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
    Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

