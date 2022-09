Grbić ostro o swojej przyszłości. "Kara wzrasta. To szalone!"

MŚ w siatkówce. Nikola Grbić: Nie zmieniłbym żadnej decyzji

Nikola Grbić wprost o swojej przyszłości. Skupia się na reprezentacji Polski

- Tak, chcę się skoncentrować na kadrze. Choć wszystko może się zdarzyć, to nawet nie sądzę, że będę mógł wrócić do pracy we Włoszech, ponieważ "kara" za łączenie pracy w klubie i kadrze wzrosła do stu tysięcy euro. To szalone. Nie powinno być systemu kar. Jeśli chce się zatrudnić trenera reprezentacji, powinno się zatrudnić trenera reprezentacji. To decyzja klubu. Nie zmienia to faktu, że to nie jest już mój problem. Moim zamysłem jest to, by przez kolejny rok nie zajmować się klubem - powiedział nasz selekcjoner.