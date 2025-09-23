Grbić ogłasza przed meczem z Turcją. Wszystko jasne ws. stanu zdrowia Tomasza Fornala

Reprezentacja Polski siatkarzy, jak do tej pory, świetnie sobie radzi na trwających mistrzostwach świata na Filipinach. W grupie biało-czerwoni wygrali wszystkie trzy spotkania, w których stracili tylko jednego seta z Holandią. W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia zagrali z Kanadą, którą pokonali 3:1. W ćwierćfinale czeka ich mecz z Turcją, która ma identyczny bilans, jak Polacy.

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale siatkarskiego mundialu rozpocznie się 24 września o 14:00 czasu polskiego. Transmisja na otwartym Polsacie, a także w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa na stronie Interii Sport.

W całej historii bezpośrednich starć z Turcją Polska wygrała wszystkie. Ostatni raz reprezentacje te spotkały się w czerwcu, przy okazji Ligi Narodów. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali 3:0, jednak od tamtego momentu turecka kadra nieco się poprawiła. Zatem czeka nas emocjonujący ćwierćfinał mistrzostw świata. Miejmy nadzieję, że zakończy się zwycięstwem Polski.

Co ze zdrowiem Tomasza Fornala i występem przeciwko Turcji? Grbić zabrał głos

Tomasz Fornal nie zagrał od pierwszych minut w meczu 1/8 finału MŚ przeciwko Kanadzie. Taka była decyzja Nikoli Grbicia, który wystawił zamiast niego Kamila Semeniuka. Wtedy to zaczęły się problemy Fornala. Już dzień przed meczem z Kanadą przyjmujący reprezentacji Polski trenował nieco bardziej oszczędnie. Serbski szkoleniowiec nie chciał więc ryzykować zdrowia jednego ze swoich najlepszych siatkarzy.

Nieco więcej informacji Grbić zdradził dziś, w rozmowie z TVP Sport. Po poprzednim spotkaniu z Kanadą selekcjoner Polaków zdradził, że Tomasz Fornal miał "drobny problem" z plecami. Teraz nadeszły kolejne wieści prosto z Manili.

Sara Kalisz z TVP Sport zapytała Nikolę Grbicia o to, w jakiej sytuacji zdrowotnej znajduje się obecnie Tomasz Fornal. W tym kontekście przekazał pozytywne wieści:

Fizycznie jest okej

A przyjmujący na mecz z Turcją będą w cenie. Opiekun naszej kadry zaznaczył w rozmowie z TVP Sport, że najbliżsi rywale dysponują jedną z najlepszych zagrywek na mundialu. Tutaj mamy jednak urodzaj, bowiem specjalistami w przyjęciu są Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. Niewykluczone, że w obliczu niepewnej dyspozycji tego pierwszego Grbić postawi na ich dwójkę w wyjściowym składzie, co dotychczas nie miało miejsca.

- Jest taka możliwość (...) Dobre jest to, że mamy trzech przyjmujących, którzy są bardzo dobrzy w swoich rolach, mając różne charakterystyki. Będziemy adaptować się do sytuacji, które będziemy mieli na boisku - powiedział Serb w rozmowie z TVP Sport.

Polska - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu selekcjoner Nikola Grbić oraz Tomasz Fornal Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe