Grbić ogłasza przed meczem z Turcją. Wszystko jasne ws. stanu zdrowia Tomasza Fornala
Reprezentacja Polski wraca do zmagań w ramach mistrzostw świata na Filipinach. Już jutro, 24 września Biało-Czerwoni zagrają w ćwierćfinale z Turcją. Początek meczu o 14:00 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie. W niedawnym spotkaniu z Kanadą na ławce rezerwowych zaczął Tomasz Fornal. Jak wygląda stan jego zdrowia przed ćwierćfinałem? Nowe wieści przekazał Nikola Grbić.
Reprezentacja Polski siatkarzy, jak do tej pory, świetnie sobie radzi na trwających mistrzostwach świata na Filipinach. W grupie biało-czerwoni wygrali wszystkie trzy spotkania, w których stracili tylko jednego seta z Holandią. W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia zagrali z Kanadą, którą pokonali 3:1. W ćwierćfinale czeka ich mecz z Turcją, która ma identyczny bilans, jak Polacy.
Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale siatkarskiego mundialu rozpocznie się 24 września o 14:00 czasu polskiego. Transmisja na otwartym Polsacie, a także w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa na stronie Interii Sport.
W całej historii bezpośrednich starć z Turcją Polska wygrała wszystkie. Ostatni raz reprezentacje te spotkały się w czerwcu, przy okazji Ligi Narodów. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali 3:0, jednak od tamtego momentu turecka kadra nieco się poprawiła. Zatem czeka nas emocjonujący ćwierćfinał mistrzostw świata. Miejmy nadzieję, że zakończy się zwycięstwem Polski.
Co ze zdrowiem Tomasza Fornala i występem przeciwko Turcji? Grbić zabrał głos
Tomasz Fornal nie zagrał od pierwszych minut w meczu 1/8 finału MŚ przeciwko Kanadzie. Taka była decyzja Nikoli Grbicia, który wystawił zamiast niego Kamila Semeniuka. Wtedy to zaczęły się problemy Fornala. Już dzień przed meczem z Kanadą przyjmujący reprezentacji Polski trenował nieco bardziej oszczędnie. Serbski szkoleniowiec nie chciał więc ryzykować zdrowia jednego ze swoich najlepszych siatkarzy.
Nieco więcej informacji Grbić zdradził dziś, w rozmowie z TVP Sport. Po poprzednim spotkaniu z Kanadą selekcjoner Polaków zdradził, że Tomasz Fornal miał "drobny problem" z plecami. Teraz nadeszły kolejne wieści prosto z Manili.
Sara Kalisz z TVP Sport zapytała Nikolę Grbicia o to, w jakiej sytuacji zdrowotnej znajduje się obecnie Tomasz Fornal. W tym kontekście przekazał pozytywne wieści:
Fizycznie jest okej
A przyjmujący na mecz z Turcją będą w cenie. Opiekun naszej kadry zaznaczył w rozmowie z TVP Sport, że najbliżsi rywale dysponują jedną z najlepszych zagrywek na mundialu. Tutaj mamy jednak urodzaj, bowiem specjalistami w przyjęciu są Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. Niewykluczone, że w obliczu niepewnej dyspozycji tego pierwszego Grbić postawi na ich dwójkę w wyjściowym składzie, co dotychczas nie miało miejsca.
- Jest taka możliwość (...) Dobre jest to, że mamy trzech przyjmujących, którzy są bardzo dobrzy w swoich rolach, mając różne charakterystyki. Będziemy adaptować się do sytuacji, które będziemy mieli na boisku - powiedział Serb w rozmowie z TVP Sport.