Grbić odrzucił go tuż przed MŚ. Reaguje na brązowy medal, jaśniej się nie dało

Nie jest tajemnicą, że reprezentacja Polski przepełniona jest utalentowanymi zawodnikami, który w normalnych warunkach byliby podstawowymi zawodnikami w kadrze, jednak w polskich warunkach nie łapią się oni na kolejne zawody. Z odrzuceniem przez selekcjonera najbardziej może kojarzyć się obecnie Bartosz Bednorz.

Nowy zawodnik PGE Projektu Warszawa już przed rokiem musiał pogodzić się z brakiem powołania na igrzyska olimpijskie, gdzie jego koledzy sięgnęli po srebro. Teraz zabrakło dla niego miejsca w drużynie na mistrzostwa świata. Mimo to jego koledzy z kadry nie musieli długo czekać na wiadomość po wywalczonym brązie.

Gwiazdor odrzucony przez Grbicia zabrał głos po medalu. Nie mógł przejść obojętnie

Bartosz Bednorz, podobnie jak w przypadku innych sukcesów Biało-Czerwonych, niezmiennie trzymał kciuki za swoich kolegów i niedługo po tym, jak sięgnęli oni po brązowy medal, postanowił napisać do nich kilka słów w mediach społecznościowych.

- Wiem, ile zdrowia zostawiliście w tym sezonie. Wiem, ile pracy i wyrzeczeń Was to kosztowało. Dlatego ten brąz na szyi smakuje wyjątkowo, bo każdy z Wasz zapracował na niego ciężką pracą. Duma z Was, Panowie - napisał na Instagram Stories siatkarz, gratulując im sukcesu.

Brak miejsca dla Bartosza Bednorza w kadrze na mistrzostwa świata był o tyle zaskakujący dla kibiców i ekspertów, że nowy nabytek PGE Projektu Warszawa świetnie zaprezentował się w kadrze Grbicia podczas tegorocznej Ligi Narodów, pomagając zdobyć złoty medal.

W swojej gablocie Bednorz do tej pory zgromadził dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) i trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024) Ligi Narodów, a także złoto mistrzostw Europy z 2023 roku.

