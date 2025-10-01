Grbić nie puści tego płazem. Będzie interwencja. To się nie może powtórzyć

Do Azji polscy siatkarze lecieli z jasnym celem. Zamierzali odzyskać tytuł mistrza świata, który przed trzema laty odebrali nam Włosi. W dodatku na naszej ziemi, wygrywając finał mundialu w Katowicach.

Na Filipinach aż do fazy półfinałowej "Biało-Czerwoni" oddali rywalom raptem dwa sety. W starciu z Italią musieli jednak uznać wyższość obrońców tytułu. Porażka 0:3 bolała i tylko połowicznie udało się ją odkupić triumfem nad Czechami (3:1) w meczu o brązowy medal.

Grbić zapowiada interwencję u władz FIVB. Wskazuje na organizacyjny absurd

- Ten medal zyska na wartości za kilka dni - zapowiada serbski szkoleniowiec w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. - Teraz jestem zmęczony i rozczarowany, bo złoto mistrzostw świata jest jedynym medalem, którego wciąż nie mam w swoim dorobku. Jako zespół, sztab i federacja robiliśmy wszystko, aby to złoto zdobyć.

52-letni trener nie jest zadowolony z systemu rozgrywania fazy pucharowej MŚ. Polacy rozpoczęli półfinał w sobotę o 18.30, a już niespełna dobę później musieli wyjść na mecz o III miejsce. Większość zawodników w nocy nie zmrużyła oka.

- To był bardzo trudny moment, by szybko zapomnieć o półfinałowej porażce. Jestem w Komisji Trenerów przy FIVB i będę sugerował zmiany w rozgrywaniu mistrzostw świata. Tak, żeby między półfinałami a meczami o medale był może dzień przerwy - zapowiada Grbić.

Serb pozostaje najbardziej utytułowanym selekcjonerem w historii polskiej siatkówki. Medal przywoził z każdej imprezy od momentu zatrudnienia w styczniu 2022 roku. Uzbierał już osiem krążków.

- Dalej mamy ambicje, żeby wygrywać każdy turniej - zapewnia. - Podsumowując cały sezon, mogę być szczęśliwy, że mimo tylu zmian w składzie kończymy go złotem Ligi Narodów i brązem mundialu.

Marek Magiera: Nie potrafię przesadnie cieszyć się z brązowego medalu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić Piotr Matusewicz East News