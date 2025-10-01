Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grbić nie puści tego płazem. Będzie interwencja. To się nie może powtórzyć

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Polscy siatkarze wrócili z Filipin jako brązowi medaliści MŚ. Radość z miejsca na podium była umiarkowana, bo liczyliśmy od samego początku na złoto. Selekcjoner Nikola Grbić też nie ukrywa rozczarowania. Zwraca jednak uwagę na aspekt organizacyjny i zapowiada interwencję u władz FIVB. Nie wszyscy byli świadomi, że "Biało-Czerwoni" do batalii o III miejsce stanęli po nieprzespanej nocy.

Nikola Grbić
Nikola GrbićAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Do Azji polscy siatkarze lecieli z jasnym celem. Zamierzali odzyskać tytuł mistrza świata, który przed trzema laty odebrali nam Włosi. W dodatku na naszej ziemi, wygrywając finał mundialu w Katowicach.

Na Filipinach aż do fazy półfinałowej "Biało-Czerwoni" oddali rywalom raptem dwa sety. W starciu z Italią musieli jednak uznać wyższość obrońców tytułu. Porażka 0:3 bolała i tylko połowicznie udało się ją odkupić triumfem nad Czechami (3:1) w meczu o brązowy medal.

Grbić zapowiada interwencję u władz FIVB. Wskazuje na organizacyjny absurd

- Ten medal zyska na wartości za kilka dni - zapowiada serbski szkoleniowiec w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. - Teraz jestem zmęczony i rozczarowany, bo złoto mistrzostw świata jest jedynym medalem, którego wciąż nie mam w swoim dorobku. Jako zespół, sztab i federacja robiliśmy wszystko, aby to złoto zdobyć.

52-letni trener nie jest zadowolony z systemu rozgrywania fazy pucharowej MŚ. Polacy rozpoczęli półfinał w sobotę o 18.30, a już niespełna dobę później musieli wyjść na mecz o III miejsce. Większość zawodników w nocy nie zmrużyła oka.

- To był bardzo trudny moment, by szybko zapomnieć o półfinałowej porażce. Jestem w Komisji Trenerów przy FIVB i będę sugerował zmiany w rozgrywaniu mistrzostw świata. Tak, żeby między półfinałami a meczami o medale był może dzień przerwy - zapowiada Grbić.

Zobacz również:

Wilfredo Leon
Reprezentacja siatkarzy

Leon nie chce do tego wracać. To były minuty grozy. "Mój świat się zatrzymał"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Serb pozostaje najbardziej utytułowanym selekcjonerem w historii polskiej siatkówki. Medal przywoził z każdej imprezy od momentu zatrudnienia w styczniu 2022 roku. Uzbierał już osiem krążków.

    - Dalej mamy ambicje, żeby wygrywać każdy turniej - zapewnia. - Podsumowując cały sezon, mogę być szczęśliwy, że mimo tylu zmian w składzie kończymy go złotem Ligi Narodów i brązem mundialu.

    Zobacz również:

    Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek to jedyni polscy siatkarze, którzy na MŚ sięgali po medale w każdym kolorze
    MŚ siatkarzy

    Polska chwila triumfu na siatkarskim mundialu. Decyzja zapadła już po finale

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Marek Magiera: Nie potrafię przesadnie cieszyć się z brązowego medalu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Trener reprezentacji Polski w siatkówce ubrany w oficjalną koszulkę z logotypami sponsorów na ramieniu ma zarzucony czarny plecak, w tle rozmyta hala sportowa z kibicami.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
      Nikola Grbić nie otrzyma medalu za Igrzyska Olimpijskie w Paryżu
      Nikola GrbićMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Nikola Grbić
      Nikola GrbićPiotr MatusewiczEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja