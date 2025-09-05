Grbić nie mógł już ukrywać w sprawie Kurka. Tuż po powrocie. "Muszę powiedzieć"

Siatkarze reprezentacji Polski mają już za sobą Memoriał Huberta Jerzego Wagnera i towarzyskie spotkanie z Brazylią, w którym podopieczni Nikoli Grbicia zaprezentowali się wręcz koncertowo. Teraz przed biało-czerwonymi najważniejsza impreza sezonu reprezentacyjnego, mistrzostwa świata.

Przed wyjazdem na Filipiny, kibice polskich siatkarzy mogą mieć jednak pewne obawy, bowiem nasza reprezentacja trapiona była w ostatnim czasie wieloma kontuzjami, które nie pozwoliły występować w optymalnym składzie. Na szczęście dla Polaków, Norbert Huber i Bartosz Kurek wrócili już po kontuzjach i wzmocnią kadrę podczas mistrzostw.

Kurek wrócił do reprezentacji, a Grbić nie mógł milczeć. "Muszę powiedzieć"

W temacie tego drugiego, sporo "Polsatowi Sport" powiedział trener Nikola Grbić. Szkoleniowiec Polaków ujawnił, że Kurek zdecydowanie wcześniej miał pojawić się w kadrze, ale ostatecznie musieli poradzić sobie bez niego.

Gruzja - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Kurek miał być z nami od drugiego turnieju (Ligi Narodów - przyp. red.), ale miał problem z plecami. On trenował. Miał przerwę, ale trenował. Po drugiej stronie jest Norbi, który miał dużo więcej przerwy i dlatego potrzebuje czasu. Najważniejsze dla mnie jest, że oni są zdrowi i mogą trenować normalnie. Potem forma, mam nadzieję, przyjdzie w ważnym momencie - wyznał.

Obecność Bartosza Kurka w reprezentacji ma ogromny pływ na resztę grupy. Nowy zawodnik Tokyo Great Bears idealnie spełnia się w roli kapitana i doskonale wie, jak motywować swoich kolegów z kadry.

Muszę powiedzieć, że Kurek jest bardzo, bardzo ważny dla tej grupy. Motywuje i jest przykładem - jak musisz pracować, jak musisz chcieć

Nieobecność Kurka przez większość sezonu reprezentacyjnego wywołała również niemały smutek u Tomasza Fornala, który ma świetny kontakt z kapitanem.

- Martwiłem się na przestrzeni tych pierwszych tygodni, kiedy miał te problemy zdrowotne, że nadszedł jego czas... Ale całe szczęście jeszcze do nas wróci. Mam nadzieję, że do Los Angeles wytrwa i na igrzyska jeszcze będzie z nami - dodał były gwiazdor Jastrzębskiego Węgla, który przenosi się do Ziraatu Bankasi Ankara.

Nikola Grbić zamierza czekać na Bartosza Kurka. Ma nadzieję, że gwiazda kadry wróci na MŚ Marcin Golba/NurPhotoAFP / screen Polsat Sport AFP

Bartosz Kurek od ponad dwóch lat jest kapitanem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Bartosz Kurek Marcin Golba/NurPhoto AFP