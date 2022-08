Grbić nie ma wątpliwości przed hitem MŚ. “Są mocniejsi”

“Biało-czerwoni" byli zdecydowanym faworytem spotkania z Meksykiem i udźwignęli tę rolę. Po pierwszym wygranym secie Grbić dał szansę rezerwowym, ale i oni nie mieli problemu z pokonaniem 18. drużyny rankingu FIVB. Na mistrzostwach świata w niedzielę zadebiutowali Tomasz Fornal, Mateusz Poręba i Jakub Popiwczak.

- Dla siatkarzy to ważne, by znów pojawić się na boisku, poczuć rytm gry. Nie będą gotowi do pokazania swojej najlepszej siatkówki za kilka dni, jeśli nie będą pojawiać się na boisku. To było dla nich ważne, by zachować ciągłość. I poczuć atmosferę. Przed 10 tys. ludzi gra się inaczej niż na treningu - podkreśla Grbić.

Mateusz Poręba po meczu z Meksykiem. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

"Jeśli dacie radę zrobić 72 bloki, zróbcie to!"

Polska drużyna już przed meczem z Meksykiem myślała jednak o spotkaniu z Amerykanami, którym we wtorek zakończy zmagania w grupie C. Świadczy o tym nieco mocniejszy trening na siłowni, który Grbić zaplanował na niedzielny poranek, przed spotkaniem z Meksykanami.

- Przed tym meczem skupialiśmy się bardziej na swojej grze niż na przeciwniku. Mamy swój system i zadania do wykonania. Nawet gdy różnica między jakością obu drużyn jest tak duża, gorszy początek spotkania sprawia, że nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. Rywale zobaczą, że mają szansę coś zrobić. Chcieliśmy uniknąć tego zagrożenia. Musieliśmy serwować w konkretne miejsce, ustawiać się w defensywie. Chciałem, by zawodnicy koncentrowali się na tym, co dzieje się na boisku, a nie na przeciwniku - zaznacza Grbić.

Jego zawodnicy w meczu z outsiderem nie ustrzegli się błędów. W oczy najbardziej rzucała się masa zepsutych zagrywek. Było ich aż 18, do tego doszedł jeszcze jeden autowy atak Poręby. Świetnie było natomiast w bloku, którym obrońcy tytułu mistrzów świata zdobyli 12 punktów.

- Pod koniec pierwszego seta powiedziałem zawodnikom: jeśli dacie radę zrobić 72 bloki, zróbcie to! Nic mnie to nie obchodzi. Nie myślcie: “może to już dość". Za każdym razem, gdy atakują tam, gdzie się ustawiliście, starajcie się zablokować. Jeśli odpowiednio przełożycie ręce w meczu przeciwko mocnej drużynie, jedna taka piłka może zrobić różnicę. Musicie się na to przygotować, robiąc to przeciwko każdemu przeciwnikowi - zaznacza Grbić.

Nikola Grbić nie ma wątpliwości: Amerykanie są mocniejsi niż w Bolonii

Polscy siatkarze gładko wygrali dwa pierwsze spotkania, ale to wtorkowy mecz z Amerykanami może pokazać prawdziwą siłę i formę drużyny Grbicia. W lipcu starcie obu drużyn w półfinale Ligi Narodów w Bolonii zakończyło się gładkim zwycięstwem 3:0.

- Amerykanie są mocniejsi niż w Bolonii, mają Matthew Andersona. Z pewnością są dobrze przygotowani na mistrzostwa. Może ktoś powie, że na razie nie grają jak w Bolonii, ale zobaczycie: w meczu z nami będą prezentować bardzo dobrą siatkówkę. Czy jesteśmy gotowi? Możemy grać choćby dziś! Mamy materiał do analizy z meczów, w których grał już Anderson. Jest się na czym opierać - mówi Grbić.

