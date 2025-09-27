Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grbić na gorąco o kontuzji Kurka. Dobitny przekaz trenera. "Niestety"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Wydawało się, że na półfinał z Włochami w mistrzostwach świata siatkarzy Nikola Grbić będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Niestety tuż przed spotkaniem okazało się, że uraz wykluczył z walki o finał Bartosza Kurka, który został zgłoszony do składu jako libero, co było jasnym sygnałem, że atakujący w sobotę nie zagra. Nikola Grbić tuż przed meczem na gorąco skomentował sytuację w drużynie.

Bartosz Kurek i Nikola Grbić
Bartosz Kurek i Nikola GrbićPiotr HukaloEast News

Od kilku dni mówiło się, że rywalizacja w półfinale mistrzostw świata siatkarzy będzie dla reprezentacji Polski pierwszym i być może najtrudniejszym sprawdzianem podczas całego turnieju. Wcześniej biało-czerwoni rywalizowali z niżej notowanymi rywalami i byli zdecydowanymi faworytami w każdym pojedynku. W półfinale wpadli na Włochów, a więc obrońców tytułu i zespół, z którym przegrali poprzedni finał mistrzostw świata.

Dlatego kibice mieli nadzieję, że Nikola Grbić będzie miał do dyspozycji wszystkich siatkarzy. Uwaga skupiona była przede wszystkim na Tomaszu Fornalu, który zmagał się z urazem i nie było jasne, czy zdoła wykurować się na sobotnie starcie. Przyjmujący doszedł do zdrowia, ale tuż przed meczem pojawiły się fatalne informacje dotyczące Bartosza Kurka. Atakujący został zgłoszony do składu jako libero.

    Bartosz Kurek kontuzjowany. Nikola Grbić komentuje na gorąco

    Oznaczało to, że lider polskiej kadry nie wystąpi w półfinale i doznał urazu. Niewątpliwie było to duże osłabienie, gdyż jak zauważali eksperci, Polacy stracili kilka rozwiązań taktycznych, a co najważniejsze, na pozycji atakującego został wyłącznie Kewin Sasak. Tuż przed spotkaniem o kontuzję Kurka zapytany został Nikola Grbić. Szkoleniowiec rozmawiał zarówno z Polsatem Sport, jak i z oficjalną telewizją światowej federacji siatkówki.

      "Niestety... Ale jak mówiłem wiele razy, gramy z tym co mamy. Będziemy grać z Kewinem i to wszystko" - powiedział dobitnie selekcjoner biało-czerwonych w rozmowie z Marcinem Lepą. "W tym sezonie mieliśmy tyle kontuzji, że przestałem je w pewnym momencie liczyć. Ale ponownie podkreślam, radzisz sobie z tym co masz i musimy grać w takich, a nie innych okolicznościach" - dodał w kolejnej rozmowie Grbić.

      "Wiem, że dzisiaj gramy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, którzy grają świetnie. I będą momenty, gdy będziemy w trudnej sytuacji i wówczas musimy się z nich wydostać" - powiedział Grbić o sobotnim meczu.

      Siatkarz w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 6 na koszulce, unosi obie ręce w geście triumfu lub energii, z wyrazem determinacji na twarzy, na tle niebieskiego boiska.
      Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP
      Trener drużyny siatkówki w jasnej koszulce z logo Polski, z widocznym wyrazem zamyślenia na twarzy, na drugim planie siatkarze w czerwonych strojach rozgrywają mecz.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

