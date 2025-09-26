W czwartek polscy siatkarze nie mieli treningu siatkarskiego, a jedynie siłownię. Nie wynikało to tym razem z tego, że ustalony harmonogram zmuszał do wyboru, bo nie byłoby czasu połączyć obie jednostki. To była decyzja Nikoli Grbicia.

- Chciałem robić siłownię, bo uważam, że teraz ważniejsze jest... odpoczywać. Super, że z Turcją skończyliśmy spotkanie szybko i nie było wiele problemów, ale przed meczem nie wiedzieliśmy, że tak wyjdzie. Przygotowaliśmy się na bardzo trudny mecz, dlatego wiem, że straciliśmy dużo energii. Więc wskazany był większy odpoczynek, czyli jedna jednostka - doprecyzował dziennikarzom szkoleniowiec polskiej kadry.

Maksymilian Granieczny "jokerem" w talii Grbicia. "Nie przypominam sobie"

Meldunek ws. zdrowia Tomasza Fornala jest z kolei następujący: - Tomek pracował tylko z fizjoterapeutą. Jest lepiej niż w dniu meczowym, ale nie mam pojęcia, czy będzie gotów. W każdym razie robimy wszystko, by był w stanie pomóc nam w sobotę. W jakim wymiarze, tego też nie wiemy - tłumaczył.

Właśnie te kłopoty sprawiły, że w starciu z Turcją trener zdecydował się na zupełnie niesztampowe rozwiązanie. I kompletnie niespodziewane przez wszystkich, choć można było poczuć pismo nosem, gdy Fornal miał na sobie strój libero, a Granieczny założył "jego" koszulkę. Z drugiej strony mógł to być tylko element "szachowania" przeciwnika.

Jednak skończyło się na wcielonym rozwiązaniu. W pewnej chwili, gdy gorzej na przyjęciu radził sobie Wilfredo Leon, w jego miejsce na placu zameldował się właśnie mierzący 179 cm wzrostu zawodnik. Już sam moment, gdy zmieniali się przy linii bocznej, wzbudził powszechne uśmiechy, a mnóstwo osób spojrzało na siebie.

Brakowało jeszcze tylko tego, aby Granieczny dostał piłkę do zaatakowania. Takiej ekstrawagancji już jednak nie było, bo zadaniem specjalnym objawienia tegorocznego sezonu kadrowego było pokazać jakość swojego koronnego atuty, czyli przyjęcia.

- Nie przypominam sobie, kiedy po raz ostatni miałem taką sytuację, gdy wszedłem na pozycję przyjmującego. Ale to część sportu, że nie zawsze wszyscy są w stu procentach gotowi. Tym razem najlepszym rozwiązaniem dla drużyny było to, byśmy zamienili się z Tomkiem koszulkami. I mogę się tylko cieszyć, że miałem szansę wyjść na boisko i dotknąć jedną-dwie piłki - skromnie komentował zawodnik.

Dał też w zasadzie do zrozumienia, że taki wariant z jego obecnością na placu obok libero Jakuba Popiwczaka raczej nie był specjalnie ćwiczony, ale kompletnie mu to nie przeszkadzało. - Dowiadując się, że zmieniamy się z Tomkiem koszulkami, miałem świadomość tego, że może pojawić się taka okazja, by na chwilę wejść i pomóc w przyjęciu. Tyle spędzamy ze sobą czasu, że jesteśmy gotowi na wszelkie warianty - zaznaczył roztropnie.

Można było przekonać się, że mentalnie także prezentuje odpowiedni poziom, bo nie dał się porwać pytaniu, jak ta sytuacja w połączeniu z odpowiedzialnością na niego oddziaływała. - Myślę, że tutaj nie ma za bardzo co analizować i myśleć. Jeśli do każdego meczu podchodzi się z tą samą myślą, to niezależnie czy się wejdzie czy nie, ważne by cały czas być gotowym.

A także zaimponował w innym momencie, gdy zupełnie zmarginalizował wagę przyjętej piłki przy stanie 23:22 w drugim secie i sugestię, że mogła to być dotąd jego najważniejsza piłka w reprezentacji Polski.

Każdą piłkę traktuję jako najważniejszą. Bo gdyby nie było paru piłek przyjętych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to mogłoby mnie tutaj nie być. Najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest to, żeby nie myśleć tymi kategoriami. Po prostu każda jest taka sama i każde zagranie chcę wykonać najlepiej jak umiem - mówi.

Niewykluczone, jeśli walki z czasem o przywrócenie do sprawności borykającego się z urazem pleców Fornala nie uda się wygrać, identyczny wariant może być stosowany w sobotnim półfinale z Włochami. Grbić był zadowolony z tego, jak w roli zadaniowca spisał się zawodnik, któremu miał nadać ksywkę "Bąbel", ale po spotkaniu nie był skory, by osobiście zwrócić się z jakimś przekazem do zawodnika.

- Trener raczej, tak jak zawsze, krótko podsumował mecz i teraz już skupiamy się na pojedynku z Włochami. Wystarczyło jedno zdanie "brawo za wygraną" i kolejny pojedynek przed nami. Możemy pocieszyć się, że zamknęliśmy ten mecz w trzech setach, ale każdy ma tutaj jak największe aspiracje - skomentował, a także odniósł się do sympatycznego obrazka, czyli szpaleru, który w dowód gratulacji przygotowali dla niego koledzy.

- Tak, fajnie chłopaki zareagowali. Mamy świetną atmosferę w drużynie, więc niezależnie kto pojawia się na boisku, jest doping, radość i wszyscy mu życzą jak najlepiej. Wszyscy razem walczymy o ten sam cel - podkreślił Granieczny.

Z Manili - Artur Gac

Polsat Sport Polsat Sport

Maksymilian Granieczny (z numerem 18.) w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Maksymilian Granieczny z kolegami PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Maksymilian Granieczny w meczu z Rumunią volleyball world materiały prasowe