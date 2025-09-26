Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco przed półfinałem MŚ. Włosi grzmią jednym chórem. Tak nazwali Polaków

Tomasz Brożek

Emocje przed jutrzejszym półfinałem mistrzostw świata rosną z każdą godziną. Reprezentacja Polski powalczy o awans do finału z Włochami, których niedawno rozgromili w finale Ligi Narodów. Tamten sukces to już jednak przeszłość. Liczy się już tylko tu i teraz. Przed starciem z ekipą trenera Nikolo Grbicia z włoskiej szatni płynie jednak jasny przekaz. Oto, jak nasi rywale nazywają "Biało-Czerwonych".

Na zdjęciu włoski siatkarz Alessandro Michieletto oraz kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek
Na zdjęciu włoski siatkarz Alessandro Michieletto oraz kapitan reprezentacji Polski Bartosz KurekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / SHERWIN VARDELEON / AFPAFP

W sobotę o godzinie 12:30 myśli wszystkich fanów siatkówki w Polsce zwrócą się w stronę Filipin, gdzie reprezentacja Polski zagra z Włochami o awans do finału mistrzostw świata. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" Nikola Grbić przyznał otwarcie, że jego zdaniem jest to "przedwczesny finał".

- Włosi są tu, gdzie są, bo mają tradycje, fantastyczną ligę i bardzo dużo zawodników na wysokim poziomie. Mają dobrą organizację, sztab, trenera, federację i generalnie wszystko. Oczywiście przeciwko nim jest trudno zagrać, ale z nami też nie jest łatwo grać. Moim zdaniem to będzie przedwczesny finał, ale my jedziemy krok po kroku. Następny mecz z nimi jest dla nas najważniejszy - zadeklarował otwarcie pochodzący z Serbii szkoleniowiec w rozmowie z Interią.

Warto przypomnieć, że obie ekipy grały przecież niedawno ze sobą w finale Ligi Narodów, w którym Polacy rozbili siatkarzy z Italii 3:0.

- Na pewno będzie to okazja do rewanżu, bo jednak ten finał przegraliśmy i tam, myślę, że dużej walki nie było. Mam po prostu nadzieję, że tym razem będzie bardziej zacięta rywalizacja - stwierdził przed jutrzejszym pojedynkiem mający polskie korzenie włoski atakujący Kamil Rychlicki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kapitan Włochów Simone Giannelli zapewnia jednak, że jego drużyna nie przystąpi do starcia z Polską niesiona żądzą zemsty, a raczej chęcią zwycięstwa i obrony tytułu. - Czekam na półfinał. To nie jest żadna zemsta. Po prostu często gramy w finałach, raz wygrywa jeden zespół, raz drugi - zadeklarował 29-latek.

Polska - Włochy w półfinale siatkarskich MŚ. Jasny przekaz z obozu rywala

Z włoskiej szatni płynie jednak jasny przekaz - to Polacy będą faworytem w sobotnim starciu. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zostali nawet wprost nazwani najlepszą drużyną na świecie, co zawsze warto docenić, zwłaszcza jeśli mówią to członkowie reprezentacji, która wciąż oficjalnie dzierży ten tytuł.

- Dla mnie Polska to aktualnie najlepszy zespół na świecie i świetnie będzie się z nią zmierzyć. A półfinał oznacza, że stawka jest wyjątkowo wysoka - powiedział cytowany przez PAP środkowy reprezentacji Włoch Roberto Russo.

Myślę, że kolejny mecz będzie wyglądał inaczej. Polska to najlepsza drużyna w tym momencie, do tego ma bardzo szeroki skład
wtóruje mu selekcjoner ekipy ze słonecznej Italii - Ferdinando De Giorgi

Nikola Grbić: Dla nas najważniejszy będzie nasz poziom. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Trener w białej koszulce rozmawia z siatkarzem reprezentacji Polski w czerwonym stroju, pokazując mu notatki na kartkach. W tle widownia hali sportowej, atmosfera skupienia i koncentracji podczas rozgrywki.
Nikola Grbić i Tomasz FornalPiotr HukaloEast News
Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki w gotowości do rozegrania akcji, ubrany w biało-czerwony strój sportowy, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Wilfredo LeonArtur BarbarowskiEast News
Siatkarz w ciemnozielonym stroju z emblematami reprezentacji Polski wyraża silne emocje, ściskając pięść i krzycząc, w tle pozostali zawodnicy i trybuny
Bartosz Kurek w barwach reprezentacji PolskiSHERWIN VARDELEON / AFPAFP

