Mistrzostwa świata rozpoczynają się już 12 września, reprezentacja Polski 6 września wsiądzie do samolotu lecącego do Azji, ale napięty grafik nie stanął na przeszkodzie, by krótko przed najważniejszą misją tego roku nasi siatkarze byli do pełnej dyspozycji mediów.

W hotelu w Łodzi, w którym wicemistrzowie olimpijscy i aktualni wicemistrzowie świata są zakwaterowani, w umówionej strefie pojawili się całą czternastką plus trener Nikola Grbić. Specjaliści ds. mediów Polskiego Związku Piłki Siatkowej tak opracowali plan działania, mimo obecności licznej grupki dziennikarzy, że każdy miał okazję odbyć wiele rozmów.

Wywiady nie dotyczyły wyłącznie tematyki branżowej, czyli nadchodzącego mundialu, zresztą sami siatkarze byli skorzy, by mniej sztampowo podyskutować i poopowiadać o sobie. Jednym z najbardziej kolorowych ptaków tej kadry jest bez wątpienia Tomasz Fornal, z którym rozmowa Interii wymknęła się nie tylko z ram czasowych.

Gdy zbliżaliśmy się już do końca, podszedł Bartosz Kurek, który miał być moim kolejnym rozmówcą. W tym momencie zwróciłem się do Fornala z ostatnim pytaniem, które tyczyło się jego znaku rozpoznawczego, czyli fryzury. Podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie Fornal w swoim mieście zaprezentował się w kolorystyce wzorowanej na polskich barwach. Połowa głowy była jasna, a połowa czerwona. Od tego czasu nic się nie zmieniło, więc zapytałem naszego znakomitego przyjmującego, czy to już docelowa koloryzacja na mistrzostwa świata.

- Tak jest, docelowa. Wprawdzie czerwona farba, czerwony pigment, dość szybko się zmywa i włosy robią się różowe, ale plan jest taki, żeby przez całe mistrzostwa świata były biało-czerwone. Tylko potrzebuję fryzjera - mówiąc to zapewne jeszcze nie przewidywał, że za chwilę podpisze na siebie "wyrok", a pierwsze zdanie wkrótce stanie się nieaktualne.

Spojrzał w bok na uśmiechniętą twarz kapitana zespołu i w jednej chwili pomysł przyszedł mu do głowy. - Mam nadzieję, że Bartek Kurek w sytuacji, w której będziemy na Filipinach po meczach grupowych, przyjdzie do pokoju, zadba o moje włosy i pomoże nałożyć tę farbę - puścił oko Fornal.

A Kurek, jak przystało na wytrawnego atakującego i lidera zespołu, tylko czekał na taką "wystawę". Choć może wcale nie byłoby ciągu dalszego, gdyby nie - przyznaję się - moje sprokurowanie dialogu. Zagaiłem do Fornala, czy to aby nie duże ryzyko i czy Bartek już miał coś do czynienia z tym fachem.

U Fornala aż pojawił się błysk w oku i nie mógł przepuścić okazji. - Z racji tego, że Bartek ma już kilka włosów na głowie, nie wiem, czy ma doświadczenie, ale... - i nim dokończył to zdanie, w trójkę zaczęliśmy się śmiać. - Ale mam nadzieję, że to ogarnie - z trudem postawił kropkę rozbawiony "Forni".

Kurek, który jako jeden z dwóch siatkarzy tej kadry zna smak złotego medalu mistrzostw świata (razem z Arturem Szalpukiem celebrowali ten tytuł w 2018 roku), w tym śmiechu na poczekaniu wyprowadził taką kontrę, która narzuciła nowy bieg wydarzeń.

- Jakbyś miał wybierać z dwojga złego: prawdziwy facet różu się nie boi czy prawdziwy facet łysiny się nie boi? - zwrócił się do Fornala. I zepchnął kolegę do delikatnej defensywy.

- Nie, nie, nie. Prawdziwy facet nie boi się niczego. Ani łysiny, ani różu. Żadnego koloru - odparł.

Kurek poczuł, że ma kolegę w narożniku i postanowił, że nie odpuści. A przy okazji, na poczekaniu, wymyślił ciekawy pomysł.

- Czyli jeżeli teraz wrzucilibyśmy szybkie głosowanko na stronę: czy Tomek Fornal ma mieć włosy różowe, czy być łysy, to podjąłbyś się tego bez problemu? Pozwoliłbyś kibicom zdecydować? - zręcznie dotknął tych tonów, które dla Fornala są niezwykle ważne. Świadectwo tego, z jakim szacunkiem traktuje fanów, wiedzieliśmy w Krakowie po meczu z Argentyną w dniu jego urodzin, gdy dopiero po północy skończył rozdawać autografy i pozować do zdjęć. Tym bardziej Kurek nieco go zaszachował... - To, że się człowiek nie wstydzi, nawet gdy ma coś zrobić... - zaczął łamać się Fornal.

"Mamy to!" - wszedł mu w słowo Kurek i zareagował triumfalnie. - Jednym słowem Tomek Fornal kocha bardziej swoje włosy niż zdanie polskich kibiców - jeszcze bardziej podrażnił przyjaciela. A żeby nie dopuścić do poczucia, że odnośnie fanów mógł wypowiedzieć się na serio, od razu uspokoił Fornala, że była to forma żartu.

Wszyscy byliśmy rozbawieni, a Fornal zdecydował się na szybko podjąć decyzję, wychodząc naprzeciw Kurkowi. I to prawie w stu procentach, bo odrzucił tylko pomysł ogolenia się "na zero" i jeden kolor.

- Ja jak najbardziej szanuję zdanie polskich kibiców. I jak najbardziej możemy zrobić taką ankietę a propos koloru włosów. W zależności, jaki kolor włosów wybiorą kibice, na taki zafarbuję włosy. Wykluczając rudy - jasno postawił sprawę 28-latek. - Zatem możesz zapowiedzieć, że niedługo będzie ankieta. Zaobserwujcie mój profil i zajmiemy się tematem koloru.

