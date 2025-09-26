Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do meczu siatkarzy, a tu taki głos. Padło pytanie o prowokacje Fornala

Damian Gołąb

Rośnie temperatura przed sobotnim meczem Polska - Włochy, który rozstrzygnie o miejscu w finale mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach. Głos przed meczem zabrał Alessandro Michieletto, jedna z największych gwiazd włoskiej drużyny. Siatkarz w obszernym wywiadzie we włoskich mediach nie wahał się ocenić Wilfredo Leona i Bartosza Kurka. Zdradził też, co myśli o postawie Tomasza Fornala, którą włoski dziennikarz nazwał "prowokacyjną".

Alessandro Michieletto przed meczem Polska - Włochy zabrał głos na temat Tomasza Fornala
Alessandro Michieletto przed meczem Polska - Włochy zabrał głos na temat Tomasza FornalaGrzegorz Wajda/REPORTER / VolleyballWorldReporter

Mecze Polska - Włochy to siatkarskie klasyki ostatnich lat. Obie drużyny w 2022 r. spotkały się w finale mistrzostw świata, rok później w finale mistrzostw Europy, a tego lata grały w meczu o złoto Ligi Narodów. Tym razem los i turniejowa drabinka skierowały je na siebie już w półfinale mistrzostw świata na Filipinach.

Siatkarze z obu stron barykady nie mogą się doczekać spotkania. Po polskiej stronie ekscytacji hitem MŚ nie kryje choćby Wilfredo Leon.

"Czekaliśmy na to! Myślę, że jedni i drudzy tego chcą, oni mają w sobie świeży ból za finał Ligi Narodów, a my z ostatnich mistrzostw świata. Czy wolałbym, aby to był finał? Nie, to jest nieważne. Super, że oni w ogóle są, obojętne jakiej rangi to jest mecz" - podkreśla przyjmujący polskiej kadry.

Włoski gwiazdor zabrał głos ws. Bartosza Kurka. "Niestety wydaje się być w dobrej formie"

Włosi rzeczywiście chcą rewanżu za porażkę z Polską w finale Ligi Narodów w Ningbo. Mówi o tym przyjmujący Alessandro Michieletto, jedna z najważniejszych postaci obrońców tytułu sprzed trzech lat. Swoją opinią na temat zbliżającego się półfinału podzielił się w obszernym wywiadzie z portalem ivolleymagazine.it.

Kiedy grasz z Polską, musisz być szczęśliwy, bo to oznacza, że dotarłeś do końca rozgrywek (...). Tym razem musi być w nas więcej przekonania i determinacji, by działać, a przede wszystkim, by walczyć do końca. Jestem przekonany, że jeśli Włochy utrzymają poziom w tych dwóch ostatnich meczach, to będzie dobre spotkanie
zaznacza Michieletto.

Choć przyjmujący ma dopiero niespełna 24 lata, miał już okazję wiele razy występować przeciwko Polsce, w tym we wspomnianych finałach. Teraz Włoch przekonuje, że jego drużyna jest silniejsza niż w trakcie Ligi Narodów. Wówczas finałowa rywalizacja zakończyła się już po trzech setach, a "Biało-Czerwoni" zdominowali przeciwników.

Michieletto zdecydował się też ocenić siłę polskiej drużyny. Zwrócił uwagę na to, jak prezentuje się po zmianie na przyjęciu - uskarżającego się na problemy z plecami Tomasza Fornala w ostatnich spotkaniach zastępował Kamil Semeniuk.

"Moim zdaniem zdecydowali się na Semeniuka, bo to daje im większą równowagę u boku Leona w porównaniu z Fornalem. Leon i Fornal są bardziej ofensywni, a Semeniuk daje więcej równowagi w odbiorze, ogólnie we wszystkim - to bardzo dobrzy zawodnik. Wrócił Kurek, który nie grał w Lidze Narodów, niestety wydaje się być w dobrej formie. Znamy go lepiej niż Sasaka, który grał w LN - to inny zawodnik, uderza piłkę wyżej, jest silniejszy. Wrócił też środkowy, Huber, ale trochę mi przeszkadza mówienie o nich. Szczerze mówiąc, wolę patrzeć na mecz z naszej perspektywy" - przyznaje włoski gwiazdor.

Tomasz Fornal - najlepsze akcje w meczu Polska - Rumunia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Padło pytanie o "prowokacyjnego" Tomasza Fornala. Włoch od razu skontrował

Michieletto nie szczędził pochwał Semeniukowi i wskazał, że to właśnie przyjęcie zagrywki może być kluczowe z punktu widzenia polskiej drużyny. Przyznał też, że z drugiej strony "najwięcej szkód może wyrządzić Leon". Polski przyjmujący potrafił już na tym turnieju posłać piłkę z pola serwisowego z prędkością ponad 130 km/h, zdobył zagrywką osiem punktów, ale w ćwierćfinale z Turcją popełnił w tym elemencie aż siedem błędów.

Włoski przyjmujący był też dopytywany przez dziennikarza ivolleymagazine o to, czy indywidualnie rywalizuje z którymś z przeciwników. Michieletto zaprzeczył, podkreślając, że wszyscy siatkarze na MŚ są zawodowymi sportowcami i łączą ich dobre relacje. Usłyszał jednak również sugestię, że "Fornal wydaje się trochę bardziej prowokacyjny". Michieletto od razu jednak skontrował.

Nie, zachowuje się tak trochę w trakcie meczu, by zrobić show, ale potem jest bardzo spokojny. Na pewno się z nimi przywitam, szczególnie z Polakami, którzy grają w naszej lidze, choć może teraz to tylko Semeniuk. Jest między nami trochę większy dystans, ale tylko dlatego, że razem nie graliśmy, są jednak bardzo spokojni
podkreśla włoski siatkarz.

Półfinał MŚ Polska - Włochy zostanie rozegrany w sobotę. Mecz rozpocznie się o godz. 12.30 czasu polskiego w Manili. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsatboxgo.pl. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Michał Winiarski nie zaliczy występu swojej drużyny na MŚ do udanych
Damian Gołąb
    W centrum sportowiec w białym stroju siatkarskim z numerem 5, z logo DHL i włoską flagą, wykonujący gest zaciskania pięści, obok niego inny zawodnik w bordowym stroju, na tle rozmytej publiczności oraz schodów trybun.
    MŚ siatkarzy. Alessandro Michieletto jest jednym z liderów reprezentacji WłochVolleyballWorldmateriały prasowe
    Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski podczas meczu, jeden z nich z brodą i blond włosami patrzy do góry, a drugi zwraca się do niego, jakby przekazywał wskazówki lub rozmawiał.
    Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News
    Dwóch siatkarzy w niebieskich strojach włoskiej reprezentacji wykonuje akcję obronną na boisku podczas meczu, jeden odbija piłkę przy siatce, w tle widoczni kibice i ławka rezerwowych.
    Siatkarze reprezentacji Włoch: Mattia Bottolo i Alessandro MichielettoVolleyballWorldmateriały prasowe

