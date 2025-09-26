Mecze Polska - Włochy to siatkarskie klasyki ostatnich lat. Obie drużyny w 2022 r. spotkały się w finale mistrzostw świata, rok później w finale mistrzostw Europy, a tego lata grały w meczu o złoto Ligi Narodów. Tym razem los i turniejowa drabinka skierowały je na siebie już w półfinale mistrzostw świata na Filipinach.

Siatkarze z obu stron barykady nie mogą się doczekać spotkania. Po polskiej stronie ekscytacji hitem MŚ nie kryje choćby Wilfredo Leon.

"Czekaliśmy na to! Myślę, że jedni i drudzy tego chcą, oni mają w sobie świeży ból za finał Ligi Narodów, a my z ostatnich mistrzostw świata. Czy wolałbym, aby to był finał? Nie, to jest nieważne. Super, że oni w ogóle są, obojętne jakiej rangi to jest mecz" - podkreśla przyjmujący polskiej kadry.

Włoski gwiazdor zabrał głos ws. Bartosza Kurka. "Niestety wydaje się być w dobrej formie"

Włosi rzeczywiście chcą rewanżu za porażkę z Polską w finale Ligi Narodów w Ningbo. Mówi o tym przyjmujący Alessandro Michieletto, jedna z najważniejszych postaci obrońców tytułu sprzed trzech lat. Swoją opinią na temat zbliżającego się półfinału podzielił się w obszernym wywiadzie z portalem ivolleymagazine.it.

Kiedy grasz z Polską, musisz być szczęśliwy, bo to oznacza, że dotarłeś do końca rozgrywek (...). Tym razem musi być w nas więcej przekonania i determinacji, by działać, a przede wszystkim, by walczyć do końca. Jestem przekonany, że jeśli Włochy utrzymają poziom w tych dwóch ostatnich meczach, to będzie dobre spotkanie

Choć przyjmujący ma dopiero niespełna 24 lata, miał już okazję wiele razy występować przeciwko Polsce, w tym we wspomnianych finałach. Teraz Włoch przekonuje, że jego drużyna jest silniejsza niż w trakcie Ligi Narodów. Wówczas finałowa rywalizacja zakończyła się już po trzech setach, a "Biało-Czerwoni" zdominowali przeciwników.

Michieletto zdecydował się też ocenić siłę polskiej drużyny. Zwrócił uwagę na to, jak prezentuje się po zmianie na przyjęciu - uskarżającego się na problemy z plecami Tomasza Fornala w ostatnich spotkaniach zastępował Kamil Semeniuk.

"Moim zdaniem zdecydowali się na Semeniuka, bo to daje im większą równowagę u boku Leona w porównaniu z Fornalem. Leon i Fornal są bardziej ofensywni, a Semeniuk daje więcej równowagi w odbiorze, ogólnie we wszystkim - to bardzo dobrzy zawodnik. Wrócił Kurek, który nie grał w Lidze Narodów, niestety wydaje się być w dobrej formie. Znamy go lepiej niż Sasaka, który grał w LN - to inny zawodnik, uderza piłkę wyżej, jest silniejszy. Wrócił też środkowy, Huber, ale trochę mi przeszkadza mówienie o nich. Szczerze mówiąc, wolę patrzeć na mecz z naszej perspektywy" - przyznaje włoski gwiazdor.

Tomasz Fornal - najlepsze akcje w meczu Polska - Rumunia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Padło pytanie o "prowokacyjnego" Tomasza Fornala. Włoch od razu skontrował

Michieletto nie szczędził pochwał Semeniukowi i wskazał, że to właśnie przyjęcie zagrywki może być kluczowe z punktu widzenia polskiej drużyny. Przyznał też, że z drugiej strony "najwięcej szkód może wyrządzić Leon". Polski przyjmujący potrafił już na tym turnieju posłać piłkę z pola serwisowego z prędkością ponad 130 km/h, zdobył zagrywką osiem punktów, ale w ćwierćfinale z Turcją popełnił w tym elemencie aż siedem błędów.

Włoski przyjmujący był też dopytywany przez dziennikarza ivolleymagazine o to, czy indywidualnie rywalizuje z którymś z przeciwników. Michieletto zaprzeczył, podkreślając, że wszyscy siatkarze na MŚ są zawodowymi sportowcami i łączą ich dobre relacje. Usłyszał jednak również sugestię, że "Fornal wydaje się trochę bardziej prowokacyjny". Michieletto od razu jednak skontrował.

Nie, zachowuje się tak trochę w trakcie meczu, by zrobić show, ale potem jest bardzo spokojny. Na pewno się z nimi przywitam, szczególnie z Polakami, którzy grają w naszej lidze, choć może teraz to tylko Semeniuk. Jest między nami trochę większy dystans, ale tylko dlatego, że razem nie graliśmy, są jednak bardzo spokojni

Półfinał MŚ Polska - Włochy zostanie rozegrany w sobotę. Mecz rozpocznie się o godz. 12.30 czasu polskiego w Manili. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsatboxgo.pl. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

MŚ siatkarzy. Alessandro Michieletto jest jednym z liderów reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Siatkarze reprezentacji Włoch: Mattia Bottolo i Alessandro Michieletto VolleyballWorld materiały prasowe