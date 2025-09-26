Polska i Włochy to zdecydowanie dwie najlepsze siatkarskie drużyny ostatnich latach. W 2022 roku obie ekipy zmierzyły się w Katowicach w finale mistrzostw świata. Wówczas górą byli Włosi. Rok później w Rzymie - w finale mistrzostw Europy - triumfowali Polacy. Z kolei w tym roku te drużyny walczyły w finale Ligi Narodów. Lepsi byli podopieczni Nikoli Grbicia, którzy rozbili rywali 3:0. Nic dziwnego, że media na całym świecie okrzyknęły polsko - włoskie starcie na Filipinach "przedwczesnym finałem".

Godziny do półfinału MŚ, a we Włoszech trwa debata. Tak chcą pokonać Polaków

Włoska "La Repubblica" pisze wprost, że naprzeciwko siebie staną "wielcy, godni siebie i odwieczni rywale". - Od porażki Polaków u siebie w domu w finale mistrzostw świata w 2022 roku rozpętała się rywalizacja, na drodze której były mistrzostwa Europy w 2023 roku i Liga Narodów w tym roku. W sobotę ostatni akt - zaznaczono na łamach dziennika wydawanego w Rzymie.

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" zauważa, że Włosi są "o krok od przejścia do historii". Dziennikarze również podkreślają, że to "rewanż za finał z 2022 roku, gdy Italia wygrała 3:1". Jednocześnie zaznaczono, że droga Włochów do półfinału była naznaczona trudnościami, z którymi siatkarze trenera Ferdinando De Giorgiego z dumą dali sobie radę. Mowa tutaj przede wszystkim o niespodziewanej porażce w fazie grupowej z Belgią.

- W sobotę poziom jeszcze się podniesie, bo naprzeciwko stanie Polska, czyli główny kandydat do końcowego zwycięstwa. Dla Polaków, którzy są numerem 1 w rankingu FIVB, to okazja do rewanżu po porażce w finale mundialu w 2022 roku - czytamy na łamach "La Gazzetta dello Sport".

Włoski wskazali dwa nazwiska. To będzie kluczowe

Ciekawe rozważania można przeczytać na łamach Tuttosport. Już sam tytuł artykułu jest niezwykle prowokacyjny: "Polska? Nie martw się, nie ma drużyn nie do pokonania" - brzmi.

Dziennikarze tego serwisu podkreślili, że "Włosi będą potrzebować bardzo dobrego występu, aby awansować do finału" i wskazali na dwa kluczowe nazwiska - Roberto Russo i Fabio Balaso.

Mają swoje zadanie do wykonania i przeciwko Polsce będą bardzo potrzebni. Będziemy potrzebować libero, oddanego poświęceniu oraz środkowego, który zaprowadzi porządek

Półfinał Polska - Włochy rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 12:30. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsatboxgo.pl. Relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport. Wcześniej, bo o 8:30 odbędzie się pierwszy półfinał mundialu, w którym zagrają Czesi i Bułgarzy. Relację tekstową również będziecie mogli śledzić w naszym serwisie.

