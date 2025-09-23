Godziny do meczu, a Grbić i siatkarze dostali ważną wiadomość. Sensacja w tle

Polacy szykują się już od kilku dni do ćwierćfinałowego starcia z Turkami, które z pewnością nie będzie należeć do najłatwiejszych. Rywale biało-czerwonych doskonale wiedzą, że nie mają niczego do stracenia i chętnie sprawią niespodziankę, więc już teraz można spodziewać się, że będą walczyć do końca o każdą piłkę.

Zanim jednak siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia wyjdą na boisko, wcześniej swój mecz rozegrają Włosi i Belgowie. Spotkanie to będzie okazją dla kadry z Italii do wzięcia rewanżu na Belgach, którzy sensacyjnie pokonali ich w fazie grupowej 3:2. Co ważne dla Polaków, to zwycięzca tej pary zmierzy się w półfinale z lepszym ze starcia biało-czerwonych z Turcją.

Polacy szykują się do meczu, a tu taki werdykt. Gruszka i Dacewicz przewidują

Nic więc dziwnego, że w studiu Polsatu Sport, po meczu Serbia - Iran, byli reprezentanci Polski, Piotr Gruszka i Damian Dacewicz zostali poproszeni o to, aby wytypować lepszego z pary Włochy - Belgia. I werdykt nie jest jednogłośny.

- Uważam, że drugi raz nie dadzą się pokonać reprezentacji Belgii. Nie to, że zmienią podejście, bo tam też na pewno chcieli mocno podejść do pierwszego spotkania, ale jakość sportowa chyba większa będzie po stronie Włochów - przewiduje Gruszka.

Z jego zdaniem nie zdaje się z kolei Damian Dacewicz. Jego zdaniem, reprezentacja Belgii po raz kolejny na Filipinach będzie w stanie zwyciężyć nad Włochami, raz jeszcze sprawiając olbrzymią sensację.

- Turniej wielkich niespodzianek. Belgowie jutro pokonują Włochów i mamy jeszcze większą sensację w tym turnieju - dodał szybko 174-krotny reprezentant Polski.

Jerzy Mielewski, prowadzący studio Polsatu Sport błyskawicznie zapytał więc, czy typuje półfinał Polska - Belgia? - Niech tak będzie - odparł z lekkim uśmiechem.

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Włochy - Belgia rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu polskiego. Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia wyjdą z kolei na boisko o godzinie 14:00. Relacje na żywo z obu spotkań prowadzone będą na portalu interia.pl.

