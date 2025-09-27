Godziny do hitowego meczu Polaków. Trener zabrał głos. Puściły hamulce

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata siatkarzy jasne wydawało się, że mamy dwóch głównych faworytów oraz kilka ekip, które kandydują do zdobycia medali. Ci faworyci to Polska oraz Włochy, a więc dwie najlepsze ekipy rankingu FIVB. Biało-Czerwoni przewodzą temu zestawieniu już od dłuższego czasu z naprawdę ogromną przewagą nad drugimi Włochami.

Jeszcze przed pierwszym meczem imprezy na Filipinach jasne było, że nie zobaczymy powtórki z finału sprzed trzech lat. Wówczas w Polsce w meczu o tytuł zmierzyły się ze sobą właśnie dwie najwyżej notowane obecnie reprezentacje świata. Ostatecznie niestety górą byli Włosi, którzy wygrali 3:1 i wyjechali z Polski ze złotymi medalami. Nikola Grbić zaraz po meczu zapowiadał, że czeka na rewanż.

Bednaruk bez litości. Wprost uderzył w organizatorów

Trudno stwierdzić, czy wówczas Serb oczekiwał kolejnego finału mundialu, ale po losowaniu grup jasne stało się, że Polacy z Włochami o tytuł nie zagrają. Biało-Czerwoni spotkają się z rywalami z Półwyspu Apenińskiego na etapie półfinału, co dla Jakuba Bednaruka jest absurdalne. - Nie wiem, kto na to wpadł, żeby trzy najlepsze drużyny wrzucać na jedną stronę drabinki. Mówię trzy, bo mam jeszcze na myśli Francję, która nie okazała się taka mocna, ale przed mistrzostwami tego nie wiedzieliśmy. W każdym razie ja się z tym kluczem rozstawiania drużyn nie zgadzam - stwierdził trener w rozmowie z "Polsat Sport".

Bednaruk dodał także, że jego zdaniem taki ruch, to gest w stronę zespołu gospodarzy. - Tu przyjęto taki, bo ktoś chciał na siłę uszczęśliwić gospodarza i zniekształcił całą rywalizację. Jestem przekonany, że wygrany tego półfinału zwycięży też 3:0 w finale, a przegrany wygra 3:0 mecz o brąz - stwierdził bezlitośnie ekspert Polsatu na czas siatkarskich mistrzostw świata.

Szkoleniowiec ocenił także, jak należy patrzeć na półfinał Polaków. - Polska i Włochy, to takie drużyny, gdzie każdy scenariusz jest możliwy. Brąz jednak byłby smutny, dlatego chcę, żeby spełnił się sen Leona. Jego interesuje złoto, on tego pragnie i ja mu tego złota życzę. Powtórzę jednak, że świat się nie zawali, jeśli nie będzie nas w finale - ocenił. Mecz Polska - Włochy już w sobotę 27 września o godzinie 12:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

