Giganci za burtą MŚ! Bolesna diagnoza "na gorąco"

Bolesna klęska mistrzów olimpijskich. Jest diagnoza

Dla mistrzów olimpijskich to mógł być sygnał ostrzegawczy przed spotkaniem o wejście do strefy medalowej z Włochami. Italia sprawiła niespodziankę i wyrzuciła "Trójkolorowych" za burtę. Pokonała ich 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12). Głodni upragnionego, pierwszego tytulu mistrzów świata siatkarze Andrei Gianiego jadą do domu.