Artur Gac, Interia: Czym dla ciebie jest w ogóle zakładanie koszulki z orzełkiem na piersi?

Tomasz Fornal: - Fantastyczną sprawą. Szczególnie w Polsce, na polskich halach, granie przy wypełnionych trybunach, jak to miało miejsce w sumie wszędzie przez ostatnie lata. Naprawdę fantastyczna rzecz. Śpiewanie hymnu... To jest spełnianie dziecięcych marzeń o tym wszystkim, co kiedyś samemu się śledziło i oglądało w telewizji. Genialne doznanie, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. Trzeba to wypracować i wytrenować. Choćbyś był miliarderem i obracał miliardami, to nigdy czegoś takiego nie doświadczysz, jeżeli nie będziesz na jakimś poziomie i nie włożysz w to dużo ciężkiej pracy przez szereg lat.

To, z jakim przekonaniem o tym mówisz, każe mi stwierdzić, że tutaj nie ma mowy o czymś takim jak rutyna. To, że ileś razy ten schemat jest powtarzany, nie może spowszednieć.

- Raczej nie. Może treningi, może siłownia i generalnie trenowanie w jakimś stopniu tak, ale samo granie meczów już nie. Wydaje mi się, że to nigdy mi się nie znudzi i mógłbym do setnych urodzin grać całe mecze, ale oczywiście jest to nie do zrobienia. Wprawdzie coraz bardziej przesuwamy granicę wieku, ale wydaje mi się, że "100" to jednak trochę za duża liczba (uśmiech).

Myślisz kadra - mówisz?

- Duma. To słowo dlatego jako pierwsze przyszło mi do głowy, bo sądzę, że jest najważniejsze. Wydaje mi się, że każdy chłopak w reprezentacji ma podobne odczucia. Nie gra się tutaj dla pieniędzy, nie gra się tutaj dla celów materialnych. Tu się gra dlatego, żeby godnie reprezentować swój kraj.

Dla ciebie mecz to też spektakl i wychodzenie ze schematu, że liczą się tylko kolejne akcje, przybijanie piątek i chwilowa złość na siebie lub ogół, gdy zespołowi nie idzie. Jestem mistrzem gry z próbą wyprowadzenia rywala z równowagi.

- Lubię żyć z publicznością, lubię żywiołowo reagować i lubię trashtalk, który ma miejsce. Jest kilka rzeczy i kilka aspektów, które wpływają na to, że uwielbiam grać mecze i sprawiają mi one bardzo dużo radości.

Mówisz, że bardzo dużo zawdzięczasz trenerowi Robertowi Pryglowi. Pewność siebie wtłoczył w ciebie Marcelo Mendez. A co zbudował w tobie Nikola Grbić?

- Wydaje mi się, że też w jakimś stopniu pewność siebie, którą teraz mam. A także umiejętności siatkarskie, które na przestrzeni ostatnich kilku lat udało mi się poprawić podczas pobytu w reprezentacji. Trener bardzo dużo zwraca uwagi na elementy techniczne i podstawowe, które mogą się wydawać na pierwszy rzut oka bardzo proste, a finalnie nie zawsze wykonujemy je idealnie. Tak że na wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś przed chwilą na temat trenerów Prygla i Mendeza, w jakimś stopniu wpływ miał także trener Grbić. Odnośnie jego nie wskażę jednego elementu, tylko całokształt w znaczeniu też ukształtowania mnie jako zawodnika i tego wszystkiego, co dzieje się dookoła naszej dyscypliny.

A był moment, gdy próbował w tobie poskromić ten temperament?

- Nie, nigdy mnie nie hamował i nigdy mnie w jakiś sposób nie stopował. Może czasami jak na treningu rzeczywiście już nieco przeginałem, to mówił, żebym trochę się uspokoił, ale rzadko takie sytuacje się zdarzają. Wydaje mi się, że też takie trashtalki, czy podgadywanie na treningu to tylko podnosi, przynajmniej moim zdaniem, poziom sportowy i rywalizacja jest jeszcze większa, gdy wymieni się spojrzenia z kolegą. Oczywiście się lubimy i kolegujemy, ale trening to trening, rywalizacja to rywalizacja.

Jeżeli ktoś sympatyzuje ze mną, przepada za mną i mi kibicuje, zawsze to doceniam i potrafię się w jakiś sposób odwdzięczyć. Jeśli widzę w hali ludzi, którzy czekają, a niektórzy z nich jadą przez całą Polskę, żeby nas zobaczyć, to nic mi się nie stanie, jeżeli poświęcę 30 minut czy godzinę, żeby porobić sobie zdjęcia i rozdać autografy. A może za kilka lat się okaże, że zaszczepię w jakiejś młodej osobie pasję do tej dyscypliny, wtedy ja przyjdę na halę jako kibic i historia zatoczy koło.

Sięgnę po krótki cytat z ciebie, z rozmowy z TVP Sport pod koniec grudnia zeszłego roku. "Sukcesy niekiedy pomagają zawodnikowi osiąść na laurach i stwierdzić, że jest panem i Bogiem siatkówki i nic więcej mu nie trzeba". Czy coś takiego cię dopadło lub poczułeś, że zaczyna się zbliżać i sam siebie przywołałeś do porządku?

- Chyba nie, nie kojarzę takiego momentu. Wydaje mi się, że ja naprawdę uwielbiam grać mecze, one sprawiają mi przyjemność i nie wyobrażam sobie podejść do meczu na pół gwizdka. Nie wyobrażam sobie podejść do meczu w olewającym stopniu. Lubię rywalizację, to jest coś, co na co dzień mnie napędza, czyli konkurowanie z innymi zawodnikami. I chyba nie miałem takiego momentu, a przynajmniej nikt z mojego bliskiego otoczenia mi tego nie powiedział. Sądzę, że mam kilku dobrych kolegów, znajomych i przyjaciół, z którymi na tydzień funkcjonuję, więc jeśliby coś takiego zobaczyli, to dla mojego dobra by mi powiedzieli, abym się uspokoił.

Obserwowałem cię troszkę w tym dniu podczas memoriału Wagnera, kiedy miałeś urodziny. Wrzuciłem też później na X twoje zdjęcia z komentarzem, że wszedłeś w inną czasoprzestrzeń. To znaczy tak, jakbyś dla tych kibiców, dla sprawienia im frajdy i podziękowania za to, co dają ci na co dzień, w tym momencie uznał, że nic innego się nie liczy. Było po północy, gdy po wszystkim zatrzymałeś się przy mnie i powiedziałeś, że pewnie będziesz musiał zamówić sobie taksówkę, bo autokaru z reprezentacją już nie będzie. Kibice to szalenie doceniają.

- Wydaje mi się, że jestem po prostu naturalny, a jeżeli ktoś coś udaje i nie robi tego naturalnie. Nie wiem, czy to jest ludzka cecha, którą każdy posiada, ale ja na przykład widzę, kto z danym zachowaniem nie jest autentyczny. Robię to, co czuję, robię to, co myślę, nie interesuje mnie za bardzo zdanie osób na mój temat. Jeżeli ktoś sympatyzuje ze mną, przepada za mną i mi kibicuje, zawsze to doceniam i potrafię się w jakiś sposób odwdzięczyć. Jeśli widzę w hali ludzi, którzy czekają, a niektórzy z nich jadą przez całą Polskę, żeby nas zobaczyć, to nic mi się nie stanie, jeżeli poświęcę 30 minut czy godzinę, żeby porobić sobie zdjęcia i rozdać autografy. A może za kilka lat się okaże, że zaszczepię w jakiejś młodej osobie pasję do tej dyscypliny, wtedy ja przyjdę na halę jako kibic i historia zatoczy koło. Więc jest to coś fajnego, podpisywanie tych wszystkich rzeczy i robienie zdjęć sprawia mi przyjemność. Oczywiście czasami to jest męczące w niektórych sytuacjach i czasem też chciałbym po prostu udać się do łóżka, odpocząć i o wszystkim zapomnieć, ale póki czuję z tego frajdę, będę to robił.

Rozmawiał Artur Gac

Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal podczas towarzyskiego meczu z Iranem Artur Szczepanski/REPORTER East News

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News