FIVB ogłasza po mistrzostwach świata. Polska traci, wielki zysk rewelacji turnieju

Polscy siatkarze po raz czwarty z rzędu stanęli na podium siatkarskich mistrzostw świata. Taką serią nie może się pochwalić żadna reprezentacja na świecie. "Biało-Czerwoni" w 2014 i 2018 r. sięgnęli po złoto, w 2022 r. zdobyli srebrny medal, tym razem skończyli na trzecim miejscu - to pierwszy brąz MŚ w historii polskiej siatkówki.

"To, co nasi siatkarze zrobili, to bardzo duża rzecz. Z kolejnych MŚ przywozimy medal. Ze zdumieniem czytam niektóre artykuły czy komentarze, które podważają to, że jesteśmy jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą drużyną na świecie" - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Piotr Gacek, wicemistrz świata z 2006 r.

Trzecie miejsce turnieju na Filipinach drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia wywalczyła po wygranej z Czechami. Zwycięstwo 3:1 zapewniło polskiej ekipie ósmy medal pod wodzą Serba i pozwoliła utrzymać prowadzenie w rankingu FIVB. Zysk był jednak minimalny, a przewaga Polski nad wiceliderem po niedzieli spadła.

Jakub Kochanowski: Żyjemy w pięknych czasach, że brąz MŚ nas nie satysfakcjonuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zmiany po mistrzostwach świata. Złe wieści dla Winiarskiego, Włochy gonią Polskę

O ile bowiem Polska po pokonaniu 18. w rankingu Czech otrzymali zaledwie 0,01 punktu, o tyle zysk Włochów po zwycięskim finale z Bułgarią był nieco większy. Wygrana 3:1 z rewelacją turnieju pozwoliła Włochom zdobyć 1,91 punktu, czyli odrobić 1,9 punktu do Polski. Wcześniej drużyna Ferdinando De Giorgiego potężnie zyskała też po zwycięskim półfinale, który dał jej 15,12 pkt i tyle samo odebrał "Biało-Czerwonym".

Mimo drugiego mistrzostwa świata z rzędu Włosi zajmują jednak w rankingu FIVB drugie miejsce. Do liderującej Polski tracą jeszcze 5,94 pkt. Na trzecim miejscu, mimo fiaska w mistrzostwach świata, pozostaje Brazylia. "Canarinhos" nie wyszli nawet z grupy na najważniejszym turnieju sezonu, ale nadal wyprzedzają Francję, czyli inną potęgę, która zawiodła na Filipinach. Piąte miejsce zajmuje zespół USA, ćwierćfinalista MŚ.

Czołówka rankingu FIVB po mistrzostwach świata siatkarzy VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Po turnieju doszło też do ważnej zmiany w czołowej dziesiątce rankingu FIVB. Z czołówki zestawienia wypadli Niemcy, których prowadzi Michał Winiarski, trener z Polski, dwukrotny medalista mistrzostw świata z "Biało-Czerwonymi". Niemcy rozpoczynali mistrzostwa świata jako ósmy zespół w zestawieniu, ale po zakończeniu zawodów są już poza pierwszą dziesiątką, zajmują w zestawieniu 11. miejsce. To przede wszystkim efekt dwóch porażek, z Bułgarią i Słowenią, i zakończenia turnieju już na fazie grupowej.

O ile Niemcy rozczarowali, to największą rewelacją turnieju okazała się wspomniana Bułgaria. Na Filipinach wygrała sześć meczów, zatrzymała się dopiero w finale. Efekty widać w rankingu FIVB - przed pierwszym meczem Bułgarzy zajmowali w nim 16. pozycję, po finale są na 9. miejscu. Tak spektakularnego awansu nie zanotowali Czesi. Sensacja MŚ przed pierwszym meczem z Serbią zajmowała 21. miejsce w zestawieniu, po meczu z Polską jest klasyfikowana na 18. pozycji.

Michał Winiarski, trener reprezentacji Niemiec GEORG WENDT AFP

Nikola Grbić i Bartosz Kurek Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Siatkarze reprezentacji Polski - Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Nowak i Marcin Komenda Andrzej Iwańczuk/Reporter East News