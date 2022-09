Finał, który miał się już nie powtórzyć. "To było coś niesamowitego"

To był niezwykły turniej. Wydawało się zresztą, że długo się nie powtórzy. P ZPS powierzył stery kadry w ręce nieopierzonego Stephane’a Antigi, który dopiero zaczynał trenerską przygodę. W dodatku Francuz nie powołał na turniej Bartosza Kurka, jednej z największych gwiazd kadry . Mimo to “biało-czerwoni" pokonali m.in. Rosję, Włochy i Serbię, a w półfinale Niemców. I dotarli do meczu o złoto.

W strefie kibica wybuchła euforia. "Jesteśmy mistrzami świata!"

Mistrzostwa świata w siatkówce. "Żałowaliśmy tylko, że nie wyszliśmy przed Spodek"

- Żałowaliśmy tylko, że nie wyszliśmy przed Spodek. Że nie zostało to zorganizowane albo sami na to nie wpadliśmy, by wyjść i pomachać do tych wszystkich ludzi. Z biegiem dni docierały do nas obrazki, co tam się działo. To było coś niesamowitego - mówi Konarski.