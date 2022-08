Faworyci się starzeją. Przełamią się w czasie mistrzostw świata?

Mistrzostwa świata sprzed czterech lat były szczęśliwe przede wszystkim dla reprezentacji Polski. “Biało-czerwoni" w drodze po złoty medal dwukrotnie pokonali Serbię. Mimo to drużyna z Bałkanów była bliska sukcesu. Kadra, którą prowadził wówczas Nikola Grbić, awansowała do półfinału. Tam przegrała z Brazylią, potem w meczu o trzecie miejsce z Amerykanami. Spotkanie było jednak zacięte, Serbowie wygrali pierwszego seta i dopiero potem musieli uznać wyższość rywali.

Serbska kadra po trzydziestce. Piąty mundial Marko Podraszczanina

We wszystkich tych turniejach występowali podobnym składem. Kolaković, który przed tym sezonem zastąpił Kovacza, również stawia na doświadczonych zawodników. Trzon reprezentacji stanowią siatkarze po trzydziestce. Najstarszy z podstawowych zawodników, Marko Podraszczanin, dziś kończy 35 lat - to będą dla niego piąte mistrzostwa świata. O miesiąc starszy jest kapitan Nemanja Petrić, aktualnie przymierzany do roli rezerwowego.