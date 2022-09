Faworyci po bolesnej porażce na MŚ. "To dla nas wstyd"

Serbowie przystąpili do spotkania jako zwycięzcy zmagań w grupie A, Argentyna jako trzeci zespół z grupy F. Mimo że do tej pory siatkarze z Ameryki Południowej potrafili wygrać tylko z Egiptem, nie dali szans Serbom, wygrywając 3:0 .

- Kiedy przegrywasz w taki sposób, wiesz, że to nie był twój dzień. Chcę pogratulować argentyńskiej drużynie. Pamiętaliśmy, że to brązowi medaliści igrzysk z Tokio, którzy potrafią grać bardzo dobrze. Może w trzech pierwszych meczach nie zagrali na swoim poziomie, ale trzeba też uczciwie przyznać, że my mieliśmy na tych mistrzostwach najłatwiejszą grupę. Nie serwowaliśmy zbyt dobrze, a Luciano De Cecco rozegrał niesamowite spotkanie. To dla nas wstyd, bo mieliśmy świetny zespół, ale nie zagraliśmy dobrze - przyznaje w rozmowie z Interią Podraszczanin.