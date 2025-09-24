Ekstaza, nagle padły słowa o Polakach. To już ostrzeżenie. Rywale są "wściekli"

To był koncert w wykonaniu reprezentacji Włoch. Siatkarze z Italii w ćwierćfinale mistrzostw świata byli całkowicie poza zasięgiem Belgów i to już od pierwszego seta, w którym od razu zaznaczyli, jaki przebieg będzie miał dzisiejszy mecz. Obrońcy tytułu oddali w nim rywalom ledwie 13 punktów. W dwóch kolejnych partiach stracili natomiast po 18 "oczek".

W ten sposób Włosi jako pierwsza ekipa z całej stawki zameldowali się w półfinale tegorocznej imprezy na Filipinach, rewanżując się tym samym Belgii za porażkę 2:3 poniesioną jeszcze w trakcie zmagań grupowych. Po pewnym zwycięstwie drużyna Ferdinando De Giorgiego mogła już w spokoju wyczekiwać na wyłonienie swojego półfinałowego rywala w meczu Polski z Turcją.

Koncert Włochów w ćwierćfinale MŚ. Potencjalne zagrożenie dla Polski

Nad grą swojej drużyny rozpływały się rzecz jasna włoskie media.

- Jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn na świecie. Po raz siódmy w historii. Jesteśmy w półfinale. Awansowaliśmy w najpiękniejszy, najbardziej ekscytujący i dodający otuchy sposób, jaki tylko był możliwy. To była cudownie wściekła reprezentacja Włoch, zdeterminowana, by coś udowodnić. Odnieśli miażdżące zwycięstwo 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) nad Belgią. Z tym samym przeciwnikiem, który pokonał nas w fazie grupowej. Trudno nie wyobrażać sobie panującego w drużynie ducha rewanżu, choć wszyscy podkreślali, że to nie był rewanż, a raczej nowa misja z półfinałem jako celem - komplementuje włoską kadrę "La Gazzetta dello Sport".

Także redakcja "Corriere dello Sport" zasypała podopiecznych trenera Ferdinando De Giorgiego komplementami.

Błyszcząca, pełna inspiracji w każdym elemencie i dobrze skoncentrowana reprezentacja Włoch w dzisiejszym ćwierćfinale turnieju rozgromiła Belgię 3:0, co pozwoliło jej zająć miejsce w czołowej czwórce mistrzostw świata

Głos po wygranej swojej drużyny zabrał również Roberto Russo. Środkowy reprezentacji Włoch nie krył zadowolenia z osiągniętego wyniku. - Naprawdę się tym cieszyłem i jestem szczęśliwy, ponieważ ten turniej jest bardzo trudny. Wygrana z Belgią to dla nas coś świetnego - stwierdził.

Następnie podczas prowadzącego wywiad tuż po meczu został zapytany o to, czy był to najlepszy mecz reprezentacji Włoch. A wówczas wspomniał o czekającym Italię potencjalnym półfinale z Polską.

Czy to nasz najlepszy mecz? Nie wiem. Nasza przygoda na tym turnieju to ciągła fala wznosząca. Mam wysokie nadzieje na to, że z Polską lub Turcją - tego jeszcze nie wiemy - zagramy tak, jak dzisiaj

Te słowa, płynące z mediów pochwały, jak i samą świetną grę Włochów w meczu z Belgią można traktować jako spore ostrzeżenie, wysłane podopiecznym trenera Nikoli Grbicia. Aby się tym martwić, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon i spółka muszą jednak wcześniej poradzić sobie w ćwierćfinale z Turcją.

Bartosz Kurek: Cieszę się, że gramy dalej, bo to nie jest turniej faworytów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek w barwach reprezentacji Polski LUKASZ KALINOWSKI East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Tomasz Fornal Marcin Golba AFP