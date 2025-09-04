Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczne wieści, mistrzostwa świata bez gwiazdy. Polscy siatkarze już wiedzą

Bartłomiej Wrzesiński

Dramatyczne wieści dotarły do nas tuż przed startem mistrzostw świata na Filipinach. Nadchodzący turniej pozbawiony będzie kolejnej gwiazdy. Z powodu kontuzji stawu skokowego niemożliwy jest udział gwiazdy reprezentacji Iranu Amina Esmaeilnezhada. Jest to potężne osłabienie drużyny, która w Azji ma ochotę na sprawienie niespodzianki. Występujący ostatnio w Skrze Bełchatów atakujący ma pauzować przez co najmniej trzy tygodnie.

Atakujący reprezentacji Iranu Amin Esmaeilnezhad (nr. 10) próbuje powstrzymać atak Wilfredo Leona
Atakujący reprezentacji Iranu Amin Esmaeilnezhad (nr. 10) próbuje powstrzymać atak Wilfredo LeonaMACIEJ GILEWSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już 12 września na Filipinach rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce. Nasza kadra będzie broniła srebrnego medalu wywalczonego przez czterema laty. Głównym celem wydaje się być próba detronizacji Włochów, którzy aktualnie mogą cieszyć się mianem mistrzów świata.

W turnieju finałowym udział wezmą 32 drużyny. Większość z nich, podobnie jak Polacy starają się w ostatniej chwili wyszlifować formę przed decydującymi starciami w Azji. Wyjątkiem nie jest reprezentacja Iranu, która w niedzielę rozegrała towarzyskie spotkanie z Katarem, jednym z przeciwników Polski w fazie grupowej.

Sparing przyniósł jednak nieoczekiwane konsekwencje, które przed turniejem stawiają Irańczyków w bardzo złej sytuacji. Mecz przedwcześnie zakończył lider ich drużyny Amin Esmaeilnezhad. Atakujący doznał urazu stawu skokowego, co już od samego początku budziło poważne wątpliwości w kwestii jego gry na Filipinach. Na kryzysową sytuację szybko zareagował trener Irańczyków Roberto Piazza, decyzją którego awaryjnie powołany został Bardia Saadat.

W międzyczasie rozpoczęła się walka z czasem, a zdaniem niektórych czekanie na cud, który pozwoliłby Esmaeilnezhadowi na udział w mistrzostwach świata. W czwartek nadeszło oficjalne potwierdzenie, które rozwiało wszelkie wątpliwości.

    Amin Esmaeilnezhad z powodu urazu stawu skokowego nie weźmie udziału w mistrzostwach świata. Jak na portalu "X" informował Jakub Balcerzak, oficjalnie taki stan rzeczy potwierdził Piazza. W ślad za nim poszły irańskie media, które przekazały hiobowe wieści. Zdaniem "mojnews.com" jego przerwa w treningach ma potrwać co najmniej trzy tygodnie. Nie jest to pierwszy siatkarz, który opuści mundial z powodu urazu. Włosi na Filipinach będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Daniele Lavii.

    Absencja Esmaeilnezhada jest ogromnym osłabieniem dla reprezentacji Iranu. 28-letni atakujący ma za sobą znakomity sezon w barwach Skry Bełchatów. W swoim premierowym sezonie w naszej PlusLidze Irańczyk był czołową postacią swojego zespołu, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach. Jak podaje serwis "siatka.org", Irańczyk na koniec sezonu miał 581 punktów na koncie, co plasowało go na czwartej lokacie w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników.

    Iran sezon reprezentacyjny rozpoczął od startu w Lidze Narodów. Ich występy obarczone były poważnymi problemami logistycznymi spowodowanymi atakiem Izraela na cele znajdujące się w ich kraju. Na mistrzostwach świata trafił do grupy A, w której zmierzy się z gospodarzem turnieju Filipinami, a także Egiptem oraz Tunezją. Z każdej grupy do fazy pucharowej wychodzą dwa najlepsze zespoły. Oznacza to, że w przypadku awansu Iran w 1/16 finału może zagrać z najlepszymi drużynami z grupy H. W niej głównymi faworytami są Brazylijczycy i Serbowie, a Czesi i Chińczycy będą chcieli sprawić niespodziankę.

    Siatkarze reprezentacji Iranu
    Siatkarze reprezentacji Iranuvolleyballworld.commateriały prasowe
    Trener siatkarski w ciemnej koszulce, trzymający tabliczkę i gestykulujący podczas meczu, w tle rozmyte trybuny oraz kibice.
    Roberto PiazzaAdam WarżawaPAP
