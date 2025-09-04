Dramatyczne wieści, mistrzostwa świata bez gwiazdy. Polscy siatkarze już wiedzą

Już 12 września na Filipinach rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce. Nasza kadra będzie broniła srebrnego medalu wywalczonego przez czterema laty. Głównym celem wydaje się być próba detronizacji Włochów, którzy aktualnie mogą cieszyć się mianem mistrzów świata.

W turnieju finałowym udział wezmą 32 drużyny. Większość z nich, podobnie jak Polacy starają się w ostatniej chwili wyszlifować formę przed decydującymi starciami w Azji. Wyjątkiem nie jest reprezentacja Iranu, która w niedzielę rozegrała towarzyskie spotkanie z Katarem, jednym z przeciwników Polski w fazie grupowej.

Sparing przyniósł jednak nieoczekiwane konsekwencje, które przed turniejem stawiają Irańczyków w bardzo złej sytuacji. Mecz przedwcześnie zakończył lider ich drużyny Amin Esmaeilnezhad. Atakujący doznał urazu stawu skokowego, co już od samego początku budziło poważne wątpliwości w kwestii jego gry na Filipinach. Na kryzysową sytuację szybko zareagował trener Irańczyków Roberto Piazza, decyzją którego awaryjnie powołany został Bardia Saadat.

W międzyczasie rozpoczęła się walka z czasem, a zdaniem niektórych czekanie na cud, który pozwoliłby Esmaeilnezhadowi na udział w mistrzostwach świata. W czwartek nadeszło oficjalne potwierdzenie, które rozwiało wszelkie wątpliwości.

Kolejna gwiazda wypada z mistrzostw świata. Iran w tarapatach z powodu kontuzji ich gwiazdy

Amin Esmaeilnezhad z powodu urazu stawu skokowego nie weźmie udziału w mistrzostwach świata. Jak na portalu "X" informował Jakub Balcerzak, oficjalnie taki stan rzeczy potwierdził Piazza. W ślad za nim poszły irańskie media, które przekazały hiobowe wieści. Zdaniem "mojnews.com" jego przerwa w treningach ma potrwać co najmniej trzy tygodnie. Nie jest to pierwszy siatkarz, który opuści mundial z powodu urazu. Włosi na Filipinach będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Daniele Lavii.

Absencja Esmaeilnezhada jest ogromnym osłabieniem dla reprezentacji Iranu. 28-letni atakujący ma za sobą znakomity sezon w barwach Skry Bełchatów. W swoim premierowym sezonie w naszej PlusLidze Irańczyk był czołową postacią swojego zespołu, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach. Jak podaje serwis "siatka.org", Irańczyk na koniec sezonu miał 581 punktów na koncie, co plasowało go na czwartej lokacie w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników.

Iran sezon reprezentacyjny rozpoczął od startu w Lidze Narodów. Ich występy obarczone były poważnymi problemami logistycznymi spowodowanymi atakiem Izraela na cele znajdujące się w ich kraju. Na mistrzostwach świata trafił do grupy A, w której zmierzy się z gospodarzem turnieju Filipinami, a także Egiptem oraz Tunezją. Z każdej grupy do fazy pucharowej wychodzą dwa najlepsze zespoły. Oznacza to, że w przypadku awansu Iran w 1/16 finału może zagrać z najlepszymi drużynami z grupy H. W niej głównymi faworytami są Brazylijczycy i Serbowie, a Czesi i Chińczycy będą chcieli sprawić niespodziankę.

Siatkarze reprezentacji Iranu volleyballworld.com materiały prasowe

Roberto Piazza Adam Warżawa PAP