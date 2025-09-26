Doprowadził Winiarskiego do furii, teraz czas na Polaków. Kluczowa decyzja przed hitem z Włochami

Przed startem mistrzostw świata siatkarzy grono najpoważniejszych kandydatów do medali wydawało się bardzo klarowne. Na czele grupy pretendentów do zwycięstwa w całej imprezie na Filipinach znaleźli się oczywiście Polacy. Nie mogło być inaczej, gdy mówimy o zespole, który w turnieju finałowym Ligi Narodów FIVB nie stracił nawet jednego seta i sięgnął po tytuł.

Dodatkowo podopieczni Nikoli Grbicia z pewnością pałają żądzą rewanżu za porażkę w finale przed własnymi kibicami w 2022 roku. Wówczas Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Włochów, którzy zaprezentowali niesamowitą siatkówkę. Od tamtego momentu wiele się zmieniło i wydaje się, że to wicemistrzowie świata są zwyczajnie mocniejszą drużyną, mimo kilku nieobecności.

Jest decyzja FIVB. Kontrowersyjny sędzia na drodze Polaków

Los chciał, że rewanż za finał mistrzostw świata dostaniemy na etapie półfinału tegorocznej imprezy. Polacy zagrają z Włochami w sobotę 27 września o godzinie 12:30. Wiemy już, że to spotkanie jako pierwszy arbiter posędziuje Juraj Mokry. Słowak podczas turnieju zbiera bardzo dużo negatywnych opinii.

Wiele o jego pracy pewnie mógłby powiedzieć także Michał Winiarski. Niemcy prowadzone przez byłego przyjmującego naszej kadry bez żadnych wątpliwości zostali skrzywdzeni podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nasi zachodni sąsiedzi w ćwierćfinale walczyli z Francuzami. Sensacyjnie doszło do tie-breaka, w którym Mokry podjął absurdalną decyzję, pomagając gospodarzom.

Przy stanie 8:4 dla Francji goście rozegrali dobrą pierwszą akcję przez środek zakończoną atakiem z krótkiej w wykonaniu Kricka. Niemiec bez problemów zdobył punkt, a po chwili obejrzał absurdalną czerwoną kartkę, co oczywiście poskutkowało dziewiątym punktem dla Francuzów, którzy ostatecznie wygrali cały mecz 3:2, a ostatecznie sięgnęli po tytuł mistrzów olimpijskich. Michał Winiarski był absolutnie wściekły, oby to samo nie spotkało Nikoli Grbicia.

