Debiutant z problemami zdrowotnymi, Grbić zareagował. Ten ujawnia szczegóły

Już za niespełna miesiąc siatkarze reprezentacji Polski przystąpią do walki w turnieju mistrzostw świata. W zespole wciąż są dwie niewiadome, bowiem aktualnie na zgrupowaniu w Zakopanem przebywa 16 siatkarzy. Miejsc na zmagania jest zaledwie 14. Pod znakiem zapytania stoi obecność w gronie wybranych Maksymiliana Graniecznego. Młody libero zmaga się z drobnymi problemami zdrowotnymi, a szczegóły zdradził w rozmowie z TVP Sport.

Zdecydowanie jest to jeden z najtrudniejszych sezonów reprezentacyjnych dla selekcjonera "Biało-Czerwonych" Nikoli Grbicia. Wszystko ze względu na liczne kłopoty zdrowotne w drużynie. Z kadrą z tego powodu już jakiś czas temu pożegnali się Rafał Szymura i Aleksander Śliwka.

Do tego podczas niedawno z powodu bólu pleców zgrupowanie opuścić musiał Bartosz Kurek, a pierwszą cześć sezonu przez uraz oka i zaplanowaną wcześniej operację nosa ominął Norbert Huber. Ci jednak wrócili do reprezentacji na aktualne zgrupowanie w Zakopanem i walczą o wyjazd na mistrzostwa świata.

O swoje miejsce w wąskiej kadrze na turniej rywalizuje także Maksymilian Granieczny. Tegoroczny debiutant w seniorskiej reprezentacji ma za sobą bardzo udany, zwieńczony złotym medalem Ligi Narodów początek sezonu. Wiele wskazywało także, że znajdzie się w kadrze na nadchodzące zmagania, lecz tuż po zakończeniu Ligi Narodów poinformowano, że ten ma problemy zdrowotne. Wobec tej informacji obojętnie nie przeszedł Nikola Grbić, który błyskawicznie dowołał do reprezentacji Mateusza Czunkiewicza.

20-latek zdecydował się ujawnić nieco szczegółów odnośnie swojej sytuacji w rozmowie z portalem TVP Sport. Jak zdradził, uraz nie wyeliminował go z przygotowań, bowiem ten normalnie trenuje z resztą kadry. Do tego jest on pod ciągłą obserwacją sztabu medycznego.

- W momencie, kiedy zawodnik dowiaduje się, że coś z jego zdrowiem nie jest w stu procentach dobrze, pojawiają się pewne obawy. Całe szczęście w kadrze dysponujemy pełnym sztabem ludzi - czy to fizjoterapeutami, czy trenerami przygotowania motorycznego, czy lekarzami - którzy kontrolują moją sytuację. Jestem normalnie z drużyną, przygotowuję się jak tylko mogę. Sytuacja jest monitorowana, więc nie muszę się niczego bać tylko pracować i robić swoje. Będzie dobrze - powiedział dla TVP Sport.

    Granieczny zdradza, tak trenuje w Zakopanem

    Co ciekawe, poza informacją o urazie nie znamy żadnych szczegółów, ani nie wiadomo o co dokładnie może chodzić. Libero zapytany o tą kwestię odpowiada wprost.

    - Szczegóły zostawiamy w drużynie. Mogę tylko powiedzieć, że jestem w dobrych rękach i w treningu - odparł.

    Zdradził również, jak wygląda jego trening podczas urazu. Kontuzja spowodowała jedynie lekkie ograniczenia, a poza tym wykonuje ćwiczenia normalnie, jak reszta drużyny.

    Mam plan treningowy obejmujący siłownię i halę. Jestem z chłopakami, ćwiczę, choć mam lekkie ograniczenia, żeby za bardzo się nie dociążać. Poza tym wszystkie ćwiczenia wykonuję normalnie, odbijam piłkę i jest dobrze
    dodał.

    Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie uda się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpi do ostatecznego przed mistrzostwami świata sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzy się towarzysko z Brazylią.

    6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie zostanie rozegrany turniej (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

