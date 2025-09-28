Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czesi już piszą o meczu z Polską, zwracają uwagę na jedną rzecz. Jaśniej się nie da

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu o brązowy medal mistrzostw świata pokonali Czechów 3:1 i po raz czwarty z rzędu zdobyli medal tej imprezy. W ten sposób nasi rywale zajęli czwarte miejsce, które jest dla nich z pewnością ogromnym sukcesem. Bardzo podobnie piszą tamtejsze media, które jasno zaznaczają historyczny wynik.

MŚ Siatkarzy: Kadr z meczu Polska - Czechy
MŚ Siatkarzy: Kadr z meczu Polska - Czechyvolleyball worldmateriały prasowe

Z brązowym medalem tegoroczne mistrzostwa świata zakończą siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna Nikoli Grbicia medal zdobyła po wygranej 3:1 z kadrą Czech, która sprawiła ogromną sensację meldując się w najlepszej czwórce turnieju. Tuż po zakończeniu spotkania o grze zespołu Jiriego Novaka rozpisują się tamtejsze media.

Zdaniem serwisu sport.cz Czesi próbowali dokonać "cudu", czyli pokonać Polskę. Mimo porażki zaznacza się jednak fantastyczną czwartą lokatę, która jest najlepszym miejscem od... 55 lat. Do tego wspomina się występ Polaków, którzy czwarty raz z rzędu zdobyli medal na mistrzostwach świata.

- Reprezentacja Czech bezskutecznie próbowała dokonać siatkarskiego cudu w postaci zdobycia medalu po 59 latach na Mistrzostwach Świata w Manili. W meczu o brązowy medal zmierzyła się z faworyzowanymi Polakami, pokonując ich setem, ale po niecałych dwóch godzinach przegrała z nimi 1:3. Jednak czwarte miejsce w finale reprezentacji to najlepsza pozycja od 1970 roku, Polacy zdobywają czwarty cenny medal z rzędu - czytamy.

    Bardzo podobnie pisze idnes.cz. Zdaniem portalu kadra mogła pokusić się o zdobycie medalu. Wskazuje się jednak porażkę w końcówce trzeciego seta, która zaważyła o rezultacie całego spotkania.

    - Świetna kampania czeskich siatkarzy na Mistrzostwach Świata nie zakończyła się medalem. Reprezentanci przegrali z Polakami w meczu o brązowy medal 1:3 w setach i zajęli czwarte miejsce na Filipinach, ale i tak udało im się osiągnąć najlepszy wynik w historii niepodległego kraju. Wspaniale rozegrali drugiego seta z faworyzowanymi liderami światowego rankingu, ale przegrana w końcówce trzeciego seta uniemożliwiła im dalszą rywalizację - napisano.

    Czesi chwalą swoją kadrę, jasny przekaz

    Występ Czechów postrzegany jest jako największy sukces siatkarski od wspomnianego już 1970 roku. Porażka z Polską nie zmienia faktu, że należy się cieszyć z czwartej lokaty.

    - Czescy siatkarze nie uświetnili znakomitego występu na Mistrzostwach Świata na Filipinach medalem. Czwarte miejsce to jednocześnie największy sukces czeskiej siatkówki od 1970 roku, kiedy to reprezentacja Czechosłowacji zajęła to samo miejsce - piszę isport.blesk.cz.

    Ostatnim aktem mistrzostw świata na Filipinach będzie wielki finał zmagań. W meczu o złoto udział wezmą Włosi i Bułgarzy. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Początek już o 12:30 czasu polskiego.

    Mś siatkarzy. Polska - Czechy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Siatkarz w biało-czerwonym stroju wykonuje atak na piłkę ponad siatką, po drugiej stronie dwaj zawodnicy w czerwonych strojach próbują zablokować piłkę, dynamiczna akcja podczas meczu siatkówki.
    Mecz Polska - CzechyVolleyballWorldmateriały prasowe
    Zawodnik drużyny siatkarskiej w niebieskim stroju z numerem 23 wyraża silne emocje po udanej akcji na boisku, w tle drugi członek zespołu oraz publiczność na trybunach.
    Patrik Indra w reprezentacji Czech podczas MŚ siatkarzyvolleyballworld.commateriały prasowe
    Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
    Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

