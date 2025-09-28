Czesi już piszą o meczu z Polską, zwracają uwagę na jedną rzecz. Jaśniej się nie da

Z brązowym medalem tegoroczne mistrzostwa świata zakończą siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna Nikoli Grbicia medal zdobyła po wygranej 3:1 z kadrą Czech, która sprawiła ogromną sensację meldując się w najlepszej czwórce turnieju. Tuż po zakończeniu spotkania o grze zespołu Jiriego Novaka rozpisują się tamtejsze media.

Zdaniem serwisu sport.cz Czesi próbowali dokonać "cudu", czyli pokonać Polskę. Mimo porażki zaznacza się jednak fantastyczną czwartą lokatę, która jest najlepszym miejscem od... 55 lat. Do tego wspomina się występ Polaków, którzy czwarty raz z rzędu zdobyli medal na mistrzostwach świata.

- Reprezentacja Czech bezskutecznie próbowała dokonać siatkarskiego cudu w postaci zdobycia medalu po 59 latach na Mistrzostwach Świata w Manili. W meczu o brązowy medal zmierzyła się z faworyzowanymi Polakami, pokonując ich setem, ale po niecałych dwóch godzinach przegrała z nimi 1:3. Jednak czwarte miejsce w finale reprezentacji to najlepsza pozycja od 1970 roku, Polacy zdobywają czwarty cenny medal z rzędu - czytamy.

Bardzo podobnie pisze idnes.cz. Zdaniem portalu kadra mogła pokusić się o zdobycie medalu. Wskazuje się jednak porażkę w końcówce trzeciego seta, która zaważyła o rezultacie całego spotkania.

- Świetna kampania czeskich siatkarzy na Mistrzostwach Świata nie zakończyła się medalem. Reprezentanci przegrali z Polakami w meczu o brązowy medal 1:3 w setach i zajęli czwarte miejsce na Filipinach, ale i tak udało im się osiągnąć najlepszy wynik w historii niepodległego kraju. Wspaniale rozegrali drugiego seta z faworyzowanymi liderami światowego rankingu, ale przegrana w końcówce trzeciego seta uniemożliwiła im dalszą rywalizację - napisano.

Czesi chwalą swoją kadrę, jasny przekaz

Występ Czechów postrzegany jest jako największy sukces siatkarski od wspomnianego już 1970 roku. Porażka z Polską nie zmienia faktu, że należy się cieszyć z czwartej lokaty.

- Czescy siatkarze nie uświetnili znakomitego występu na Mistrzostwach Świata na Filipinach medalem. Czwarte miejsce to jednocześnie największy sukces czeskiej siatkówki od 1970 roku, kiedy to reprezentacja Czechosłowacji zajęła to samo miejsce - piszę isport.blesk.cz.

Ostatnim aktem mistrzostw świata na Filipinach będzie wielki finał zmagań. W meczu o złoto udział wezmą Włosi i Bułgarzy. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Początek już o 12:30 czasu polskiego.

Mś siatkarzy. Polska - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Polska - Czechy VolleyballWorld materiały prasowe

Patrik Indra w reprezentacji Czech podczas MŚ siatkarzy volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe