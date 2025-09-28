Polscy siatkarze mogą ocierać łzy po niepowodzeniu w walce o tytuł mistrzów świata brązowymi medalami. Deklaracje płynące z obozu "Biało-Czerwonych" mówiły wprost, że w pełni satysfakcjonujący dla naszej reprezentacji na Filipinach będzie tylko najcenniejszy laur.

Tymczasem z marzeń o złocie brutalnie odarła nas półfinałowa klęska 0:3 z Włochami. Trener Nikola Grbić musiał jednak szybko pozbierać swoich podopiecznych, by ci nie zakończyli imprezy z pustymi rękami. I ta sztuka mu się udała. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce z Czechami Polacy zrobili swoje, zwyciężając 3:1.

Po tym starciu radość jest obecna w obu obozach. U Polaków z powodu zrealizowania planu i minimum, a u Czechów z powodu i tak niezwykle udanych mistrzostw. Nikt nie spodziewał się bowiem, że nasi południowo-zachodni sąsiedzi znajdą się wśród czterech najlepszych ekip na świecie.

Polacy z brązowym medalem, a tu takie słowa z obozu Czechów. "Bali się"

O atmosferze panującej w reprezentacji Czech najlepiej świadczą pomeczowe wypowiedzi Lukasa Vasiny, czyli naszej największej zmory. To bowiem znany z polskich parkietów 26-latek był dziś motorem napędowym naszych rywali, który zdobył najwięcej, bo aż 19 punktów dla swojej drużyny.

Jesteśmy czwartą najlepszą drużyną na świecie, co jest niesamowite. Jestem dumny z tej drużyny i z tego, co tu pokazaliśmy. Mimo że byliśmy na dnie, udało nam się podnieść

Lukas Vasina docenił przy tym wielką klasę Polaków, zdradzając przy okazji, jak nasza drużyna narodowa wyglądała dziś z jego perspektywy na parkiecie. A jego słowa mogą brzmieć zaskakująco.

- Dziś z determinacją stawiliśmy czoła wicemistrzom olimpijskim, mistrzom Europy i wicemistrzom świata. Daliśmy z siebie wszystko na placu gry i myślę, że nawet Polacy trochę się nas bali - stwierdził reprezentant Czech.

A najbardziej dumny był z tego, co wraz z całą drużyną zaprezentował w drugim secie, którego nasi rywale zdołali wygrać 25:23, choć na pewnym etapie przegrywali już 2:7, a potem 9:14.

- Pokazaliśmy, że nawet w takiej sytuacji potrafimy wygrać seta. Szkoda, że nie mierzymy się z takimi drużynami częściej. Gdybyśmy grali z nimi co roku, radzilibyśmy sobie w takich sytuacjach o wiele lepiej. Ale to i tak niesamowity wynik - walczyć z Polakami o brąz i nie przegrać 0:3 - stwierdził wprost Lukas Vasina.

