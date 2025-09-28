Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czesi jednak świętują. Zaskakujące kulisy z Filipin. Rywal ujawnia ws. Polaków

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski zrealizowała "plan minimum" i po niepowodzeniu w walce o tytuł najlepszej ekipy na globie zdobyła brązowe medale mistrzostw świata na Filipinach. Po porażce w niedzielnym meczu z ekipą "Biało-Czerwonych" 1:3 czescy siatkarze jednak świętują. A ich najlepszy siatkarz Lukas Vasina ujawnił, jak - jego zdaniem - zachowywali się na parkiecie nasi zawodnicy. Jego słowa mogą zaskakiwać.

Na zdjęciu reprezentanci Polski: Tomasz Fornal oraz Bartosz Kurek - kapitan naszych siatkarzy
Na zdjęciu reprezentanci Polski: Tomasz Fornal oraz Bartosz Kurek - kapitan naszych siatkarzyGrzegorz Wajda/REPORTER / MICHAL KLAG/REPORTERReporter

Polscy siatkarze mogą ocierać łzy po niepowodzeniu w walce o tytuł mistrzów świata brązowymi medalami. Deklaracje płynące z obozu "Biało-Czerwonych" mówiły wprost, że w pełni satysfakcjonujący dla naszej reprezentacji na Filipinach będzie tylko najcenniejszy laur.

Tymczasem z marzeń o złocie brutalnie odarła nas półfinałowa klęska 0:3 z Włochami. Trener Nikola Grbić musiał jednak szybko pozbierać swoich podopiecznych, by ci nie zakończyli imprezy z pustymi rękami. I ta sztuka mu się udała. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce z Czechami Polacy zrobili swoje, zwyciężając 3:1.

Po tym starciu radość jest obecna w obu obozach. U Polaków z powodu zrealizowania planu i minimum, a u Czechów z powodu i tak niezwykle udanych mistrzostw. Nikt nie spodziewał się bowiem, że nasi południowo-zachodni sąsiedzi znajdą się wśród czterech najlepszych ekip na świecie.

    Polacy z brązowym medalem, a tu takie słowa z obozu Czechów. "Bali się"

    O atmosferze panującej w reprezentacji Czech najlepiej świadczą pomeczowe wypowiedzi Lukasa Vasiny, czyli naszej największej zmory. To bowiem znany z polskich parkietów 26-latek był dziś motorem napędowym naszych rywali, który zdobył najwięcej, bo aż 19 punktów dla swojej drużyny.

    Jesteśmy czwartą najlepszą drużyną na świecie, co jest niesamowite. Jestem dumny z tej drużyny i z tego, co tu pokazaliśmy. Mimo że byliśmy na dnie, udało nam się podnieść
    stwierdził przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów

    Lukas Vasina docenił przy tym wielką klasę Polaków, zdradzając przy okazji, jak nasza drużyna narodowa wyglądała dziś z jego perspektywy na parkiecie. A jego słowa mogą brzmieć zaskakująco.

    - Dziś z determinacją stawiliśmy czoła wicemistrzom olimpijskim, mistrzom Europy i wicemistrzom świata. Daliśmy z siebie wszystko na placu gry i myślę, że nawet Polacy trochę się nas bali - stwierdził reprezentant Czech.

    A najbardziej dumny był z tego, co wraz z całą drużyną zaprezentował w drugim secie, którego nasi rywale zdołali wygrać 25:23, choć na pewnym etapie przegrywali już 2:7, a potem 9:14.

    - Pokazaliśmy, że nawet w takiej sytuacji potrafimy wygrać seta. Szkoda, że nie mierzymy się z takimi drużynami częściej. Gdybyśmy grali z nimi co roku, radzilibyśmy sobie w takich sytuacjach o wiele lepiej. Ale to i tak niesamowity wynik - walczyć z Polakami o brąz i nie przegrać 0:3 - stwierdził wprost Lukas Vasina.

      MŚ siatkarzy: najlepsze akcje reprezentacji Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Siatkarz w ciemnym stroju reprezentacyjnym Polski z jasnymi włosami farbowanymi na różowo po jednej stronie, skupiony, stojący na boisku podczas meczu sportowego.
      Tomasz FornalMarcin GolbaAFP
      Siatkarz w zielonej koszulce reprezentacji Polski z opuszczoną głową i lekko smutnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej hali sportowej.
      Bartosz KurekKlaudia Radecka AFP
      Trener reprezentacji Polski w siatkówce w stroju drużynowym, w tle wstawka z grupą siatkarzy również w strojach reprezentacyjnych obserwujących wydarzenia na boisku.
      Nikola Grbić i siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu z WłochamiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Szymon Gorski / PressFocus /NEWSPIX.PLAFP/Newspix

