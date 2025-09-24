- Chciałem wrócić do czasów gimnazjalnych, kiedy grałem na libero - z uśmiechem rozpoczął rozmowę Tomasz Fornal. Co już było dobrym omenem, bo pokazywało, że przyjmujący polskiej kadry nie mierzy się z problemem, który odbierałby mu chęci do żartowania.

- Mam delikatne problemy, które niestety się powtórzyły, bo po meczu z Holandią delikatnie spięło mnie w plecach. Mieliśmy chwilę czasu na rehabilitację i krótki trening, potem normalnie się czułem, potrenowałem, ale znów to poczułem. Nie chcieliśmy ryzykować, ale mam nadzieję, że w sobotę będę gotowy. I pojawi się taka potrzeba, by pomóc chłopakom. No cóż, w przyrodzie musi być trochę równowagi, więc jak przez cały sezon zazwyczaj nie miewam problemów, to gdzieś to wszystko musi się skumulować - dodał nasz przyjmujący, który cały pojedynek oglądał zza linii bocznej.

O jego absencji dowiedzieliśmy się dopiero z przebiegu przedmeczowej rozgrzewki, w której nie brał udziału. Miał założony właśnie wspomniany zestaw strojów przeznaczony dla libero, co wskazywało, że drużyna będzie musiała sobie radzić bez niego.

Pytany o dalsze badania i ewentualny rezonans, Fornal dał raz jeszcze do zrozumienia, że to nie jest nic, co wymagałoby takiego podejścia. - Nie jest to nic poważnego, po prostu niewielki uraz, który jest dokuczliwy. Nic z tym nie zrobimy, nic temu nie poradzimy. Mam nadzieję, że w sobotę już będę gotowy - podkreślił siatkarz.

Za niedługą chwilę podszedł do nas Nikola Grbić, który wyjaśnił, że kłopot, który rzutował na dzisiejszą nieobecność, pojawił się na końcu wczorajszego treningu.

- Nie chciałem ryzykować, bo "Forni" ma problem podczas skakania. Gdy sam miałem problem z plecami, to cały czas, gdy byłem w obronie i poruszałem się, czułem że plecy pracują. Dlatego nie chciałem absolutnie nic ryzykować, ale mam nadzieję, że on będzie gotowy na sobotę. Jak powiedziałem, idziemy krok po kroku. Jednak myślę, że "Semen" też nieźle gra

To właśnie dlatego mieliśmy podczas ćwierćfinałowego pojedynku do czynienia z zupełnie nieoczywistymi zmianami. Serb na parkiet wpuszczał nominalnego libero Maksymiliana Graniecznego, który zastępował... Wilfredo Leona.

- Dokonywałem tej zmiany z takiego powodu, że musimy mieć kogoś, jeśli Leo ma problem na przyjęciu - wyjaśnił trener.

Z Manili - Artur Gac

