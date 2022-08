Co wiemy o reprezentacji Polski na MŚ? Pięć wniosków po fazie grupowej

Zwycięstwo 3:1 z Amerykanami przypieczętowało pierwsze miejsce Polski w grupie C. “Biało-czerwoni" w fazie pucharowej będą rozstawieni z numerem pierwszym. W 1/8 finału trafią prawdopodobnie na dość łatwego rywala, ale w kolejnych rundach muszą być gotowi na poważne wyzwania - może być nim choćby mecz z USA w ćwierćfinale .

Debiutant, perfekcjonista, gwiazda? Kamil Semeniuk nie zawodzi

Tegoroczne mistrzostwa świata są pierwszym takim turniejem dla pięciu polskich siatkarzy. Debiutantem, po którym można było spodziewać się najwięcej, był Kamil Semeniuk. W końcu to MVP tegorocznego finału Ligi Mistrzów.

33 punkty Semeniuka to drugi najlepszy wynik w polskiej drużynie. Jeszcze bardziej imponować może jednak 60 procent skuteczności w ataku. Semeniuk zdał pierwszy ważny test w meczu z Amerykanami, teraz czekamy na więcej. Czeka na to też sam przyjmujący, który po spotkaniu z USA był daleki od euforii. Przeciwnie: przyznał, że cały czas dąży do perfekcji.