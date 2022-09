Co w tym mistrzostwach było fajne, a co niekoniecznie

Co mi się nie podoba:

Co mi się podobało:

Po pierwsze - mogę napisać to jako kibic: ludzie byli dla siebie zwyczajnie mili, w żadnym momencie nie poczułem osobistego dyskomfortu. Polska publiczność siatkarska podczas meczów reprezentacji to rzeczywiście niewytłumaczalny fenome n. Niby trwa to od wielu lat, ale ciągle może zaskoczyć rozmachem, intensywnością, niezmiennością. Obserwowałem obcokrajowców podczas meczów reprezentacji Polski. Ewidentnie byli zdumieni natężeniem zainteresowania, kręcili filmiki na telefonach kręcąc jednocześnie z podziwem głowami. Przypuszczam, że dla niektórych ten turniej mógł być odskocznią od codziennych problemów: drożyzny, rat, strachem przed wojną itd.

Po drugie - mogę to napisać jako zawodowiec obsługujący imprezę - w ważnych chwilach nigdy nie odmówiono mi pomocy. Na końcu pośmiałem się nawet wspólnie z ochroniarzem, który nigdy nie chciał mnie przepuścić tam gdzie chciałem wejść, bo moja akredytacja nie dawała mi na to uprawnień. Za każdym razem konsekwentnie próbowałem, za każdym razem przyjmował te próby z cierpliwością i... stanowczością. Trochę był tylko rozczarowany, że nie złożyłem na niego zażalenia , bo przełożeni mogliby się dowiedzieć, że dobrze wykonywał pracę.

Co przyjąłem z ulgą:

a) kiedyś mecze siatkówki reprezentacyjnej obrzydzało mi nachalne, odgórne dyrygowanie. Musiałem śpiewać, wstawać, klaskać na dyktat tzw. animatorów publiczności. Trochę obawiałem się czy znowu będę to w stanie znieść. Na szczęście tym razem nie wydawało mi się to aż tak bardzo nachalne jak wcześniej. Uff... Niezmiennie jednak przymuszanie mnie jako kibica na trybunach do czegokolwiek odbieram jako swoiste kuriozum - dotyczy to każdej dyscypliny sportowej, niekoniecznie jedynie siatkówki. Jeśli będę chciał kibicować ani razu nie podnosząc się z krzesełka i ani razu nie otwierając ust- nikt nie może mi tego zakazać. Każdy kibic ma inny temperament, miejsce powinno być dla wszystkich.