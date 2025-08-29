Artur Gac, Interia: Nikola Grbić ogłaszając kadrę, co ujrzało światło dzienne tuż przed konferencją poprzedzającą memoriał Wagnera, zmienił gradację ważności tematów. Wiedzieliśmy, że ważą się losy jednego z przyjmujących i wszystko wskazywało, że selekcjoner pożegna Artura Szalpuka lub Bartosza Bednorza. Jesteś zaskoczony tym wyborem? Spodziewałeś się, że selekcjoner postawi na Szalpuka?

Krzysztof Ignaczak: - Powiem ci szczerze, że Artur naprawdę podczas całej Ligi Narodów grał bardzo dobre zawody. Myślę, że to nie była łatwa decyzja, jeżeli chodzi o stronę trenera Grbicia. Ja mam dzisiaj za mało danych, bo jeżeli byłbym na miejscu z chłopakami, trenował i obserwował, co się dzieje, to łatwiej byłoby mi się wypowiadać na temat tego, czego potrzebuje trener Grbić.

- Wydaje mi się, że Bartek jest bardziej ofensywnym graczem od Artura. Z kolei Artur jest bardziej, można powiedzieć, graczem uniwersalnym. Bartka potrzebowałbym do zmiany ewentualnie za Wilfredo Leona, ale trener podkreślał, że Bartek miał drobne problemy zdrowotne, więc to też mogło mieć jakiś wpływ. Bo był jeszcze jeden wariant, który mógł oczywiście zastosować trener, czyli wziąć po prostu dodatkowego przyjmującego, rezygnując z jednego środkowego. I taki wariant też mógł przyjąć, ale widocznie uznał, że bardziej mu się przyda czwarty środkowy. A ten komplet zawodników przyjmujących jest w zupełności wystarczający do tego, żeby poradzić sobie przy ewentualnych drobnych urazach i kontuzjach, które mogą wykluczyć jakichś zawodników i na poszczególnych pozycjach dokonać zmiany. Zakładam, że w głowie Grbicia już jest kto za kogo i na jaką pozycję może pojawić się na boisku.

Trener bardzo obszernie tłumaczył nam, dziennikarzom, swoją decyzję. Podkreślił, że za Bartkiem problemy zdrowotne, które się ciągnęły i zaznaczył, że to wyłącznie ta kwestia sprawiła, iż nie widział go w takiej formie, do jakiej w pełni zdrowy "Bendżi" mógłby dojść. Natomiast zaznaczył, że był zadowolony z jego pracy i zaangażowania, tu nie było absolutnie żadnego problemu. Z kolei w przypadku Artura podkreślił, że za nim naprawdę udany rok, a on patrzył przez pryzmat wielu miesięcy. Dodał, że Szalpuk wnosi dobrą energię i emocjonalność, która ma dobry wpływ na zespół. Dodał też ciekawą rzecz, mianowicie dzień wcześniej Bednorz miał najlepszy trening kadrowy w całym sezonie i dodał, że gdyby poczekał z decyzją, a Bartek zagrał dobry turniej, to jeszcze trudniej byłoby mu ogłosić taką decyzję.

- No wiesz, pamiętajmy, że trener zawsze jest człowiekiem, który odpowiada za cały projekt. To jest też jego ryzyko, co zresztą Nikola podkreślił w wywiadzie, że on musi je podejmować i brać na barki ciężar ostatecznego wyboru. Tutaj takiego właśnie dokonał. To nie są proste rzeczy i myślę, że serce mówi jedno, a czasami rozum podpowiada drugie. Ja uważam, że ta sytuacja z wyborem "14" będzie komfortowa dla całego zespołu. Wszyscy już wiedzą, co mają robić, dostają trochę spokoju i wyłączenia rywalizacji, co stwarza bardziej komfortowe warunki do przygotowywania się do mistrzostw. Patrząc z punktu widzenia zawodnika już wiesz, że jesteś w tej czternastce, możesz odetchnąć i spokojnie przygotowywać się konkretnie pod dany turniej, bo zawsze to napięcie gdzieś tam w drużynie jest. A przecież ilu mamy jeszcze zawodników na światowym poziomie, których nie zmieścił Grbić albo wyeliminowały ich kontuzje. My dziś możemy spokojnie zestawić dwie, a nawet trzy szóstki i każda byłaby równorzędnym rywalem dla najlepszych ekip. Klęska urodzaju jest przekleństwem trenera, ale myślę, że Grbić na to nie narzeka, bo każdy woli mieć takie decyzje na głowie. Lepiej odrzucić jakiegoś jednego wybitnego zawodnika niż martwić się kim będę grał na turnieju.

Dla Bartka Bednorza to arcytrudna sytuacja pod względem emocjonalnym. Po raz drugi z rzędu, po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, musi przełknąć gorycz, bo tak z pewnością smakuje taka decyzja, gdy zostajesz odesłany do domu w ostatnim momencie.

- Bartek chyba już umie sobie z tym radzić. Bo jeśli prześledzisz całą jego przygodę z reprezentacją, to z różnych względów tak na dobrą sprawę pojechał na dwa duże turnieje, a na większości się nie pojawiał.

- Ja jestem szczerze zbudowany jego postawą. To jest facet, który nigdy reprezentacji nie odmówi, bo mógłby spokojnie powiedzieć, że skoro tylko tyle razy zostałem odrzucony, tyle razy przegrałem rywalizację, to dobra, dam sobie spokój dla dobra mojego zdrowia i powiem dość. Natomiast Bartek zawsze się stawia. Bartek w momencie, kiedy dostaje szansę gry, daje z siebie 100 procent i tutaj naprawdę czapki z głów przed tym chłopakiem, bo niejeden już by sobie powiedział właśnie, że nie warto być w reprezentacji, skoro na końcu na dużych imprezach nie jestem. Myślę, że trener Grbić, mam taką nadzieję, bo nie wiem jak było, porozmawiał z Bartkiem uzasadniając tę decyzję. To jest ważne, żeby komunikować się w taki właśnie sposób, by zawodnik dowiedział się z jakich względów, czy to sportowych, czy niesportowych odpada, co musi poprawić i nad jakim elementem pracować w klubie, żeby może przekonać następnym razem trenera. Mam nadzieję, że taki jasny przekaz w stronę Bartka poszedł, dzięki czemu dużo łatwiej będzie mu w tym momencie zrozumieć i zaakceptować decyzję trenera, chociaż na pewno jest to bolesne i boli serce, gdy odpada się na ostatniej prostej. Jeżeli faktycznie ten uraz, który trafił w Bartka, sprawiał, że nie mógł dawać z siebie takiej efektywności na treningach jak potrafi, to w pewien sposób łatwiej będzie mu zaakceptować to szybciej.

Które powołanie szczególnie cię cieszy?

- Maksa Graniecznego. W ogóle to dla mnie duża niespodzianka, że trener postawił na Maksymiliana, a nie wziął na przykład Czunkiewicza, który jest trochę bardziej doświadczonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o wiek i staż grania w lidze. To młody talent, który na ewentualność kontuzji Popiwczaka będzie musiał mierzyć się z wielkim sprawdzianem i turniej "prawdziwego skoku wiary". Miejmy nadzieję, że Kuba pociągnie cały turniej i nic większego się nie wydarzy, a Maks pomoże drużynie, bo świetnie radzi sobie w obronie, więc w tym elemencie na pewno będzie wartością dodaną. Dla mnie to bardzo nobilitująca decyzja dla tego młodego człowieka i życzę mu jak najlepiej.

Jeśli mówimy o tych największych, a nieoczywistych wygranych, dodałbym od razu środkowego Jakuba Nowaka.

- Kuba Nowak jest zupełnie nowym zjawiskiem w polskiej siatkówce. To ewenement na wielką skalę, że facet nie grał w ekstraklasie, czyli w Plus Lidze nie zagrał ani minuty, a tymczasem z pierwszej ligi trafia do reprezentacji. To pokazuje jak masz wokół siebie znakomitych graczy, którzy potrafią cię zaadoptować, potrafią wykorzystać twój potencjał. Kewin Sasak to też jest duża postać, myślę, że Bartek Kurek na chwilę obecną będzie drugim atakującym. Tak mi się wydaje, bo Kewin na przestrzeni całego turnieju Ligi Narodów pokazał się z naprawdę świetnej strony, a nie wiemy jaka jest dzisiaj dyspozycja Bartka. A wracając do Nowaka, brawa dla Grbicia, że potrafił znaleźć takiego chłopaka, postawić na niego i zbudować go na tyle, że ten młodzian faktycznie nie został przytłoczony orzełkiem i biało-czerwoną koszulką, tylko wręcz przeciwnie. Rozłożył białe skrzydła orła i lata sobie na środku.

Wywołałeś Bartka Kurka. Oczywiście nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości, ile znaczył dla tej reprezentacji, ile w dalszym ciągu znaczy, jakie sukcesy ma na koncie, itd… Natomiast czy ty brałeś pod uwagę taki wariant, patrząc na te problemy zdrowotne, które trapiły Bartka w newralgicznym momencie sezonu reprezentacyjnego, że Grbić mógł go nie zabrać? Czy jednak pozycja lidera i kapitana, sprawia, że jeśli nawet w rywalizacji z innym zawodnikiem trener widzi fifty-fifty, to te elementy przeważą?

- Grbić udzielił kiedyś świetnego wywiadu. Mówiąc o liderach reprezentacji powiedział, że jednym z filarów reprezentacji jest Bartek Kurek, w którego większość zawodników jest zapatrzona. Poprzez profesjonalizm Bartka i ten tzw. mentoring, który on ma. Bartek to tak bardzo doświadczony zawodnik, który dzisiaj potrafi to, czego wielu nie potrafi, czyli przejść z pozycji lidera na pozycję mentora. Dla niego nie będzie problemem to, że dziś może usiąść na ławce i wspierać chłopaków z ławki, a kiedy będzie potrzebny po prostu wejść i grać.

- Myślę, że dużym znakiem zapytania Grbicia był element zdrowia Bartka, czy on będzie w 100 procentach gotowy do tego, żeby pokazać swój potencjał fizyczny w trakcie mistrzostw. I tylko tyle. Bo jeżeli faktycznie była równowaga 50 na 50 między nim a Bołądziem, to ja myślę, że Grbić nawet nie zastanawiał się, żeby zrezygnować z pozycji Bartka Kurka. Tak jak mówię, to jest ewidentny lider tej drużyny, kapitan i filar. Wszyscy podkreślają jego znaczenie, ta młodsza część reprezentacji wie o czym mówi, zresztą Bartek się świetnie wywiązuje z tych ról bycia liderem i kapitanem. A teraz ma jeszcze dwa tygodnie na to, aby dojść do swojego szczytu formy. I może to robić już spokojnie, bez myśli z tyłu głowy na zasadzie: "kurcze, jeszcze rywalizuję, jeszcze muszę pokazywać trenerowi, by warto na mnie postawić". Osobiście bardzo się cieszę z tej decyzji trenera, że akurat w tym momencie, właśnie przed memoriałem, już dał po prostu jasny sygnał chłopakom, jaka "14" pojedzie na Filipiny. Wysłał jasny sygnał: "chłopaki, dobra, odcinamy ten proces selekcji i teraz już skupiamy się i koncentrujemy na konkretnej pracy już pod przeciwników, których będziemy mieli na mistrzostwach świata."

To istota rzeczy, co powiedziałeś o Kurku. Można mnożyć przykłady trenerów i selekcjonerów w różnych dyscyplinach sportu, którzy nieraz właśnie łamali sobie zęby na tym, że rezygnowali z liderów, z naturalnych przywódców w grupie. Ci być może w danych momentach nie byli w optymalnej formie, ale nie docenili roli i pozycji, jaką mieli wewnątrz grupy. Rezygnacja z nich powodowała, że coś jakby po prostu pękało, bo zabrakło ważnego ogniwa.

- Pamiętaj, że generalnie to, co już powiedzieliśmy sobie, na kilku newralgicznych pozycjach ta drużyna przyszła duże zmiany. Mówię tutaj właśnie o pozycji atakującego, libero, mówię o rozegraniu. To są absolutnie kluczowe rzeczy. Gdyby do tego jeszcze doszła rezygnacja z Bartka przed mistrzostwami, to chyba nie byłoby najlepszym posunięciem. W sytuacji dużej przebudowy naturalną koleją rzeczy jest to, żeby zostawić zawodnika, który ma ze sobą bagaż doświadczeń oraz, że tak powiem, kulturę zwyciężania. Ona musi zostać w jakiś sposób przekazana właśnie przez takich ludzi, jak Bartek.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

