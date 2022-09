Rozgrywki grupowe, a następnie spotkanie fazy pucharowej z Tunezją, pokazały, że forma zespołu Nikoli Grbicia rośnie z każdym spotkaniem . A to nieodzowne, by wygrać trzy kolejne batalie z coraz groźniejszymi rywalami.

Raul Lozano do Bartosza Kurka: Nie jest to najlepszy wybór

- Nie mam wątpliwości, że jest numerem jeden w polskiej kadrze . (...)Zabrakło go osiem lat temu w mundialu, ale wrócił do reprezentacji na nowej pozycji atakującego i osiągnął niesamowity poziom - powiedział Lozano, a następnie dodał: - Jest tylko jedna rzecz, którą uważam za niewłaściwą dla niego .

Dopytany Argentyńczyk od razu doprecyzował, że chodzi mu o klubową przynależność Polaka, a konkretnie grę w lidze japońskiej. - Jeśli chodzi o poziom sportowy, nie jest to najlepszy wybór. To samo dotyczy Michała Kubiaka - odparł szkoleniowiec, który z naszą kadrą sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2006 roku, dotarł do ćwierćfinału IO w w Pekinie, a także dwukrotnie awansował do Final Four Ligi Światowej.