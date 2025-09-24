Serbia od początku XXI wieku była w ścisłej światowej czołówce. Poprzednie stulecie kończyła w glorii mistrzów olimpijskich z Sydney, gdzie złoto pomógł im zdobyć m.in. Nikola Grbić, obecny trener reprezentacji Polski. Potem cztery razy docierali do półfinałów mistrzostw świata, jeszcze w 2019 r. zostali mistrzami Europy. Ale ostatnie lata to już wyraźny kryzys niedawnej potęgi.

Ten rok jest tego potwierdzeniem. W Lidze Narodów Serbowie musieli drżeć o utrzymanie - w gronie 18 zespołów zajęli dopiero 16. miejsce. Mistrzostwa świata rozpoczęli od niespodziewanej porażki 0:3 z Czechami. Potem potrafili jednak pokonać Chiny, a na koniec sensacyjnie rozbili w trzech setach Brazylię, przyczyniając się do wyeliminowania trzykrotnych mistrzów świata z turnieju na Filipinach.

Serbia nie wykorzystała szansy. Trener tłumaczy porażkę z Iranem w MŚ siatkarzy

To otworzyło Serbom drogę do fazy pucharowej. A także dało nadzieję na więcej, bo niespodziewane rozstrzygnięcia sprawiły, że po serbskiej stronie "drabinki" znalazło się niewiele utytułowanych drużyn. Najpierw trzeba było jednak pokonać Iran, który w fazie grupowej również miał olbrzymie problemy i awansował z niej dopiero po tie-breaku z Filipinami.

Serbowie nie wykorzystali szansy. Mimo że prowadzili z Iranem 1:0, a potem 2:1, ostatecznie polegli w tie-breaku. W piątym secie ich gra zupełnie się załamała, przegrali 9:15 i pożegnali się z turniejem.

To nie był udany rok. Jesteśmy na początku nowej drogi. Mieliśmy mnóstwo problemów. Zawodnicy występowali razem po raz pierwszy w tym sezonie. Wcześniej przez całe lato graliśmy z młodszymi siatkarzami, by ci bardziej doświadczeni mogli wrócić. Straciliśmy Marko Ivovicia. Chłopcy na koniec pokazali jednak, że tworzą mocną grupę i potrafią się podnieść

Rumuński szkoleniowiec objął reprezentację Serbii przed startem obecnego sezonu, ale nie wrócił z nią do światowej czołówki. Podobnie jak w poprzednich mistrzostwach świata przygoda jego drużyny z turniejem kończy się już na 1/8 finału. A media w kraju nie pozostawiają na siatkarzach suchej nitki.

Siatkówka. Serbowie odpadli, w kraju wrze. "Szokująca porażka"

Portal sportskacentrala.com nie ma wątpliwości, że serbską siatkówkę toczy kryzys. Wskazuje przy tym również na problemy kobiecej kadry - ona również odpadła w 1/8 finału MŚ, a przecież Serbki pojechały do Tajlandii jako obrończynie tytułu.

"W ten sposób zakończył się zły rok dla serbskiej męskiej siatkówki - niestety, żeńska reprezentacja nie poradziła sobie lepiej - ponieważ wcześniej kadra odnotowała słaby wynik również w Lidze Narodów. Widać wyraźnie, że to lato przyniosło największą porażkę od ponad 30 lat" - podsumowuje portal.

Jeszcze dalej idzie serwis telegraf.rs. Występ Serbów podsumowuje już w tytule. "Co za wstyd" - pisze Srdan Todorović, autor tekstu o odpadnięciu siatkarzy z MŚ na Filipinach. Zwraca też jednak uwagę na kontrowersje z czwartego seta, gdy Serbowie mocno protestowali przeciwko jednej z decyzji sędziów, a skończyło się na punkcie dla rywali i żółtej kartce dla rozgrywającego Nikoli Jovovicia.

Na kontrowersje związane z prowadzeniem meczu zwraca też uwagę portal b92.net. Samą porażkę nazywa jednak "szokującą". "Każdy z setów był bardzo niepewny i zacięty, czasami walka toczyła się punkt za punkt, a czasami, jak w drugim secie, drużyny punktowały seriami i często zmieniały się na prowadzeniu" - kwituje portal.

Serbowie opuszczają więc Filipiny z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami. Świętuje Iran, który w czwartek zagra z Czechami o pierwszy w historii występ w półfinale mistrzostw świata.

